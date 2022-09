Zemřela britská královna Alžběta II. Princ Charles se stal králem

"Královna zemřela dnes odpoledne pokojně na zámku Balmoral," uvedl Buckinghamský palác. Na půl žerdi byla spuštěna také vlajka na hradu Windsoru, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II., princ Charles. "Dnes zůstane na Balmoralu a v pátek se vrátí do Londýna," informoval královský palác.

Členové britské královské rodiny se dnes sjeli na zámek Balmoral ve Skotsku za královnou Alžbětou II. poté, co lékařský tým 96leté panovnice znepokojil její zdravotní stav a doporučili, aby zůstala pod lékařským dohledem.

Do Skotska už přijely všechny čtyři královniny děti, včetně korunního prince Charlese s manželkou Camillou. Do Balmoralu zamířil i Charlesův syn princ William, jeho manželka Kate zůstala s jejich třemi dětmi, které dnes poprvé šly na celý den do nové školy. Také princ Harry se vydal na Balmoral za babičkou.

Královna měla v posledních měsících nespecifikované zdravotní potíže, které britská média popisují jako "problémy s pohybem". Omezila vystoupení na veřejnosti a naposledy o víkendu odřekla účast na skotských hrách v městečku Braemar. V úterý měla náročný program související s výměnou na postu premiéra.

Pro většinu svých poddaných byla britská královna Alžběta II. jediným panovníkem, kterého zažili. Byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem v dějinách. Za dlouhá desetiletí své vlády zažila 15 premiérů, ve Vatikánu vystřídalo sedm papežů, rozšířila se televize, člověk vstoupil na Měsíc, byla postavena a zbourána Berlínská zeď.

Nejtěžší byl pro královnu patrně rok 1992, čtyřicátý rok na trůně, který sama označila za "annus horribilis." Po sérii skandálů a rozpadu manželství jejích tří dětí následoval v listopadu toho roku ještě požár královského hradu Windsor. A v prosinci oznámil prvorozený princ Charles a jeho manželka Diana odloučení.

Dopis, kterým Ažběta II. v prosinci 1995 vyzvala Charlese k rozvodu s Dianou, patřil údajně k jejím nejtěžším státnickým krokům. Pár se rozvedl půl roku nato. "Horké chvilky" jí připravili i další členové královské rodiny, třeba její "bohémská" sestra Margaret.

Navzdory všem protivenstvím stála Alžběta II. vždy pevně v čele monarchie. A přitom původně vůbec vládnout neměla. Narodila se 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera Alberta, vévody z Yorku, a její otec byl tehdy až druhým v následnické linii. V prosinci 1936 však abdikoval jeho bratr Edward VIII., aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. A z Alžběty byla rázem následnice trůnu.