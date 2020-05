Zmasakrování ustašovců dodnes budí vášně, pietní akci letos utlumil koronavirus

Několik tisíc lidí se na výzvu bosenského Svazu antifašistů a válečných veteránů druhé světové války (SABNOR) shromáždilo v Sarajevu k protestnímu pochodu proti katolické mši za chorvatské nacistické kolaboranty a civilisty, pozabíjené jugoslávskými partyzány v Rakousku při pokusu o útěk z Balkánu na konci druhé světové války.

V katedrále v té době navzdory kritice sloužil mši za zabité bosenský arcibiskup a kardinál Vinko Puljić. Přístup na bohoslužbu mělo jen 20 pozvaných hostů, mezi nimi zástupci chorvatského velvyslanectví v Bosně a chorvatská parlamentní delegace.

Sarajevo now: Thousands of antifascists are on the streets protesting the WWII #Bleiburg mass.



The mass commemorates the killings of Croatian Nazi-allied Ustasha troops killed by the Yugoslav Partisans.



In #Sarajevo, close to 11.000 people were killed by the Ustasha regime. pic.twitter.com/mnNUGIPDuO