Evropský parlament se rozroste, dalšího poslance dostanou i naši sousedé

Evropský parlament ve čtvrtek informoval o přijetí návrhu, jehož cílem je zvýšení počtu křesel o 11 na celkových 716 před volbami v nadcházejícím roce. Návrh rozhodnutí Evropské rady podpořilo 316 současných europoslanců, 169 bylo proti a 67 se zdrželo hlasování.

Vzhledem k demografickým změnám v EU od minulých voleb mají být dvě další křesla přidělena Španělsku a Nizozemsku a po jednom Rakousku, Dánsku, Finsku, Slovensku, Irsku, Slovinsku a Lotyšsku.

České republice zůstane 21 europoslaneckých mandátů. V eurovolbách v roce 2019 získalo hnutí ANO šest, ODS čtyři, Piráti i Starostové a nezávislí tři, SPD a KDU-ČSL dvě a KSČM jedno křeslo.

Volby do Evropského parlamentu se v zemích sedmadvacítky mají uskutečnit od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2024. O dohodě mezi velvyslanci členských zemí při Evropské unii informovalo v květnu probíhající švédské předsednictví na twitteru. V Česku jsou hlasovacími dny tradičně pátek a sobota, takže by volby měly proběhnout 7. a 8. června.