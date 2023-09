Fico má strach ze zhoršení vztahů s ČR, kritizoval Pavla za prohlášení v OSN

Fico kritiku zveřejnil ve videu na svém facebookovém profilu. „Vaše vyjádření je bizarní ve světle faktu, že jsem držitelem vysokého českého státního vyznamenání Řád bílého lva. Právě za budování vynikajících vztahů mezi našimi bratrskými zeměmi,“ popsal Fico.

„Současně je velmi mrazivé, když jako hlava České republiky mluvíte o zhoršení tradičně nadstandardních česko-slovenských vztahů jen proto, že na východ od řeky Morava by mohli vládnout politici se suverénními názory,“ dodal bývalý slovenský premiér.

Přiznal, že oba mají rozdílné názory na válku Ruska proti Ukrajině. „Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen ke zbytečným obrovským ztrátám na lidských životech bez jakéhokoliv posunu v řešení konfliktu,“ poznamenal Fico s tím, že prosazuje okamžité zastavení boje a okamžité jednání o míru. O to ale ruská ani ukrajinská strana nestojí.

Připustil však náročnost a zdlouhavost potenciálních mírových jednání. „Lepší zastavit válku a deset let jednat, než nechat Ukrajince a Rusy, aby se dalších deset let zabíjeli.“

Nejde o první případ, kdy se Fico do českého prezidenta pustil. Kritizoval ho bezprostředně po lednovém vítězství ve volbách. „Pan generál za pár dní přesně ukázal, kdo je. Za dva dny, velmi jasně to ukázal. Hned věděl, komu má telefonovat, a hned vyhlásil, že Ukrajina patří do NATO,“ líčil.

Fico ironicky blahopřál Čechům k jejich rozhodnutí a poznamenal, že aniž by nově zvolený prezident složil slib, už je jasné, jakou zahraniční politiku bude prosazovat. „Tu samou politiku tlačí naše paní prezidentka Čaputová, proto je nebezpečná pro Slovensko,“ dodal. Čaputová v den volebního vítězství osobně gratulovala Pavlovi v jeho pražském volebním štábu.

V květnu Fico pro změnu žádal slovenské a české představitele, aby „nerozbíjeli vztahy mezi Slovenskou a Českou republikou“. „Hrajete si s ohněm,“ adresoval své prohlášení na facebooku prezidentu Pavlovi a šéfovi české diplomacie Janu Lipavskému.

Vyzval české politiky k tomu, aby se „nenechali nabádat na takovou špinavou práci a nezasahovali do záležitostí Slovenska“. „Své názory na válku na Ukrajině nemám důvod měnit. Jediné, co Zuzana Čaputová a její čeští přátelé dělají je, že unikátní vztah a vzácnou budoucnost mezi Slovenskem a Českem vystavují nebezpečí. To je to poslední, co si přeji,“ shrnul.

Vztahy České republiky a Slovenska jsou v dnešní době skutečně nadstandardní. První zahraniční cesta nového prezidenta Pavla vedla tradičně na Slovensko za prezidentkou Čaputovou, následně společně zamířili na Ukrajinu.

Minulý pátek česká ambasáda ve Washingtonu na sociální síti X zveřejnila snímky ze společného setkání Pavla a Čaputové v rámci konání Valného shromáždění OSN, kde si vrcholní politici společně připomněli třicáté výročí vzniku České a Slovenské republiky.