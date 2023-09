Fico se Smerem vévodí aktuálnímu průzkumu, do voleb zbývají dva týdny

Smer-SD by při volbách do Národní rady obdržel 18,9 procenta hlasů. Následovalo by Progresivní Slovensko se ziskem 16 a půl procenta. Třetí by se umístil Hlas-SD se 14,6 procenta. Mandáty by připadly i hnutí Republika (8 %), SNS (6,4 %), KDH (6,2 %) a SaS (5,1 %), informovala agentura TASR.

Před branami parlamentu by zůstala koalice OĽANO expremiéra Igora Matoviče, která potřebuje mít alespoň 7 procent hlasů. Průzkum jí přisuzuje o sedm desetin procenta méně. Neuspěla by ani hnutí Sme rodina (4,9 %), Demokrati (3,7 %) a Aliancia (3,6 %).

Předvolební kampaní v uplynulých dnech zahýbaly dvě zásadní události. Bývalého premiéra Fica zažalovala kvůli lžím a vymyšleným obviněním prezidentka Zuzana Čaputová. Matovič zároveň narušil tiskovou konferenci Smeru, přičemž došlo ke vzájemné fyzické konfrontaci mezi ním a bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku jsou vyhlášeny na 30. září. Politická krize v zemi nastala po pádu vlády Eduarda Hegera a konci předchozího Matovičova kabinetu.