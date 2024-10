Fico využil 28. říjen ke kritice. Zmínil Fialův údajný exces, jde i o Babiše

Fico na facebooku poblahopřál českým občanům ke státnímu svátku 28. října a zmínil, že se k němu historicky hlásí i Slováci. Následně se pustil do rozboru aktuálních vztahů obou zemí a neodpustil si kritiku českého protějška za jeho nedávné výroky k uzavření smíru mezi Bratislavou a českým expremiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně jeho evidence ve svazcích StB.

"Vztahy mezi Slováky a Čechy jsou postavené na vzájemné důvěře. Politici na obou stranách řeky Moravy si musí uvědomovat, že zatímco oni odcházejí, tak slovenský a český národ zůstává. Nic v politické agendě nemá takovou hodnotu, aby to ohrožovalo jedinečné česko-slovenské vztahy. To je principiální zásada, kterou se v politice řídím už 32 let a proto nikdy nezasahuji do suverénních vnitřních záležitostí bratrské ČR," napsal slovenský premiér.

"V tomto duchu chci vyjádřit přesvědčení, že nedávný výrok českého premiéra Petra Fialy zpochybňující důvěryhodnost suverénních slovenských institucí v případě smíru s českým opozičním politikem slovenského původu Andrejem Babišem byl jen výjimečným excesem nezakládajícím tradici neoprávněného zasahování do slovenských suverénních záležitostí," konstatoval šéf Smeru.

Fico dodal, že slovenská vláda je připravená kdykoliv a kdekoliv pokračovat v sérii společných jednání s českou vládou.

Slovensko před týdnem oznámilo, že se rozhodlo uzavřít smír s Babišem ve sporu, který se týkal jeho evidence ve svazcích Státní bezpečnosti (StB). Ministerstvo vnitra uznalo, že Babiš byl neoprávněně evidován jako agent pod krycím jménem Bureš a že s StB vědomě nespolupracoval. Fiala to označil za "politickou dohodu" a "obyčejný handl" se spřátelenými slovenskými politiky.

"Dnes oznámená naprosto neuvěřitelná politická dohoda o jeho spolupráci s StB, kterou uzavřel se spřátelenými politiky na Slovensku, je toho nejnovějším důkazem. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Tohle je perspektiva, kterou Andrej Babiš fakticky nabízí naší zemi," napsal lídr občanských demokratů na sociální síti X.

Na Fialovo vyjádření už v uplynulém týdnu reagoval muž, jehož úřad o uzavření smíru s Babišem rozhodl. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok prohlásil, že slova nevnímá jako vyjádření českého premiéra, ale spíš jako vyjádření předsedy ODS.

"Nedovolím, aby rozhodování vnitrostátních orgánů SR mělo nějak vstupovat do politických sporů. Pro mě jsou nadále naši čeští kolegové těmi, s kterými chceme mít nadstandardní vztahy. Doporučím i panu Fialovi, aby netahal do tohoto tématu politiku," řekl.

Ministr zopakoval, že v případě smíru mezi Bratislavou a Babišem nešlo o žádný politický obchod, ale o "rozhodnutí vycházející z právních analýz a možností ministerstva uspět v soudním sporu".