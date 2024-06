Fidesz maďarské volby do EP ovládl, na scéně je ale silný rival. Slíbil Maďarům miliardy z EU

Orbán si ale i přes nepříznivé výsledky věří. „Dnes jsme porazili starou opozici, porazili jsme novou opozici a nezáleží na tom, jak se současná opozice jmenuje, vždy ji znovu a znovu porazíme,“ prohlásil maďarský premiér.

Magyar ho ale obvinil z překrucování. „Je zřejmé, že toto je Waterloo Orbánovy mocenské mašinérie, začátek konce. To, co se tu stalo, je politický průlom, ať už to překroutíte jakkoli. Co se tu stalo za poslední dva měsíce? Lži a pravda se střetly,“ oponoval Orbánovi jeho někdejší spojenec.

Magyar v minulosti byl důležitým spojencem Viktora Orbána při jeho vzestupu k autoritářské moci. Před několika měsíci se ale spolu se stranou Tisza odštěpil a vytvořil z ní velice silný opoziční blok. Začal bojovat proti korupci a Orbánovu režimu a slíbil, že „získá miliardy z fondů EU určených pro Maďarsko, které Brusel zmrazil kvůli obavám o dodržování zásad právního státu“.

Vzestup Tiszy podle serveru RFE/RL oslabil voličskou základnu Fideszu, totéž se ale stalo u opoziční strany Demokratická koalice. Maďaři navíc během nedělních voleb ukázali, že jim na složení Evropského parlamentu záleží a k urnám se jich dostavilo 57 %. O pět let dříve šlo pouze o 43,4 %.

„Nedělní výsledek je obrovským vítězstvím Petera Magyara a obrovským neúspěchem Fideszu. Fidesz má skutečného vyzyvatele,“ zdůraznil například ředitel nezávislého think tanku Political Capital Péter Krekó podle serveru Politico.