Harrisová místo Bidena? Loajalita se cení, podle kongresmana by ale mohla Trumpa porazit

Spekulace oživil například kongresman Adam Schiff z Kalifornie v rozhovoru pro NBC. „Biden musí být schopen drtivě zvítězit, nebo předat pochodeň někomu, kdo to dokáže. Kamala Harrisová by proti Trumpovi mohla velmi drtivě zvítězit,“ míní. Označil ji za potenciálně „fenomenální prezidentku“.

Britská stanice BBC zmiňuje, že pozice Harrisové by mohla být oslabena mimo jiné jejím původem. Jde o ženu a černošku jihoasijského původu. Současná viceprezidentka ale neústupně podporuje kandidaturu Bidena. „Lidé ve vašem životě vám ale budou říkat, že není váš čas. Není na vás řada. Nikdo jako vy to ještě nedokázal. Nikdy to neposlouchejte,“ řekla na jeho podporu.

Americký volič je obecně silně skeptický nejen vůči politikům černé barvy pleti, ale také k ženám – což bylo součástí neúspěchu Hillary Clintonové v roce 2016. Podle NY Times se kampaň Harrisové proti Trumpovi skládá především z kritiky jeho přístupu k potratům, což na zisk křesla v Oválné pracovně rozhodně stačit nebude.

Její podporovatelé poukazují na průzkumy veřejného mínění. Ty naznačují, že v hypotetickém souboji s republikánským kandidátem Donaldem Trumpem dosáhne lepších výsledků než Biden. Harrisová je zároveň přitažlivější pro mladé voliče.

Dlouholetý stratég Demokratické strany a někdejší ředitel komunikace současné viceprezidentky Jamal Simmons naznačil, že nastal čas Harrisovou přestat podceňovat. „Ať už je partnerkou prezidenta, nebo má vést kandidátku, je to někdo, koho republikáni a Trumpova kampaň musí brát vážně,“ zdůraznil.

Harrisová se nachází v náročné situaci i kvůli tomu, že stojí po boku Bidena na kandidátce. Její případný oficiální odpor vůči šéfovi Bílého domu může celé kampani výrazně uškodit. „Viceprezidenti vždy musí křehce balancovat mezi ambicemi a loajalitou, ale paní Harrisová ví, že toto není okamžik, kdy by mohla ukázat, že mezi ní a prezidentem je nějaký rozdíl,“ líčí BBC.

V americkém volebním systému je kandidatura někdejších viceprezidentů tradičním přístupem a kandidatura Harrisové by tedy neznamenala žádné velké překvapení. Jde ale o to, jestli si ji Američané skutečně přejí, jak psaly EuroZprávy.cz už minulý týden.

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi oznámil Biden demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.