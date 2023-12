Herec Matthew Perry zemřel na následky požití ketaminu

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje koncepci navyšování příspěvku na péči. Nová úprava by měla umožnit, aby byl příspěvek při splnění konkrétních podmínek navyšován vládním nařízením, nikoliv změnou zákona. K navýšení by došlo v případě, kdy inflace vzroste o 5 procent za období, kdy došlo k navýšení příspěvku naposledy. Konkrétní částku by pak určila vláda.