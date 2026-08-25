I Kanada má svá esa v rukávu. Jak zareaguje na Trumpovu obchodní válku?

Obchodní spor mezi Kanadou a Spojenými státy získává na intenzitě a Ottawa zvažuje své možnosti odvety proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoliv Kanada vyváží do USA přibližně 70 procent svého zboží, disponuje významnými pákami, kterými může americkou ekonomiku citelně zasáhnout. Zemi javorového listu hraje do karet fakt, že je největším obchodním odběratelem pro 26 amerických států a mezi první tři klíčové trhy patří celkem pro 45 z 50 států USA.
Kanadský premiér Mark Carney podle BBC připravuje odvetná cla podle principu zrcadlového odvetného opatření dolar za dolar. Tato protiopatření se primárně zaměřují na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče, zemědělskou techniku, elektroniku a papírenský průmysl. Vláda v Ottawě má přitom plnou podporu domácího obyvatelstva, které odmítá výrazné ústupky Bílému domu a požaduje nekompromisní obranu kanadských zájmů.
Významným nástrojem nátlaku na Spojené státy je energetický sektor a dodávky surovin. Kanada je pro USA hlavním dodavatelem zemního plynu i elektřiny a zajišťuje přibližně 60 procent amerického dovozu ropy. Ontarijský premiér Doug Ford již naznačil možnost zavedení energetických přirážek na vývoz elektřiny, což by přímo zasáhlo více než milion domácností a podniků v sousedních amerických státech.
Vedle energetiky drží Ottawa v rukou trumf v podobě nerostného bohatství a hnojiv. Kanada je světově největším dodavatelem draselné soli, která je klíčovou složkou zemědělských hnojiv. Zemi rovněž patří významné zásoby kritických surovin, jako jsou lithium, nikl a grafit, bez kterých se americký průmysl neobejde. Případné omezení vývozu těchto komodit by znamenalo vážné komplikace pro tamní výrobu.
Dopady kanadských opatření pociťuje americká ekonomika již delší dobu prostřednictvím spotřebitelských bojkotů. Většina kanadských provincií v reakci na dřívější vlny amerických cel zakázala prodej amerického alkoholu ve státních obchodech. Tento krok způsobil americkým vinařům a destilérkám propad vývozu do Kanady o více než 70 procent, což znamenalo ztráty v řádu stovek milionů dolarů.
K ekonomickému tlaku přispívají také sami kanadští obyvatelé, kteří začali masově omezovat cestování do Spojených států. Výpadky v příjmech z kanadského turismu stály americké odvětví cestovního ruchu v loňském roce miliardy dolarů. Mnohé americké státy a města se z toho důvodu snaží kanadské návštěvníky přilákat zpět pomocí speciálních slevových akcí a cílených reklamních kampaní.
Tato hospodářská přetahovaná se odehrává v pro Kanadu výhodném politickém období před nadcházejícími americkými volbami do Kongresu. Reprezentanti Bílého domu čelí riziku, že zhoršující se ekonomická situace a rostoucí náklady amerických domácností ovlivní rozhodování voličů. Klíčové souboje o americký Senát probíhají mimo jiné v příhraničních státech Michigan a Maine, které jsou na obchodu s Kanadou přímo závislé.
Přísnější celní opatření ze strany USA tak představují riziko i pro samotné americké pracovníky a spotřebitele. Premiér Carney upozornil na provázanost automobilového průmyslu a zdůraznil, že Kanada nakupuje více amerických aut než celá Evropská unie. Zavedení cel na kanadské díly a vozidla by okamžitě poškodilo pracovníky v amerických státech, jako jsou Michigan, Ohio nebo Alabama.
Kanadští představitelé zároveň připomínají, že americká cla se promítnou do cen běžného spotřebního zboží pro obyvatele USA, od stavebního dřeva přes řezané květiny až po rybářské potřeby. Když lidé cítí ohrožení své suverenity, jsou ochotni přistoupit na vysoké oběti. Kanada je odhodlána v tomto hospodářském střetu vytrvat a zajistit, aby dopady americké politiky pocítila i druhá strana hranice.
Související
USA hrozí spojencům Íránu sankcemi. Oči všech se upírají k Číně
Masivní požáry už zasáhly i USA. Z Nevady utíkají před plameny desetitisíce lidí
Aktuálně se děje
před 38 minutami
USA hrozí spojencům Íránu sankcemi. Oči všech se upírají k Číně
před 1 hodinou
Už to není Palestina ani Írán. Netanjahu vytáhl krátce před volbami nového úhlavního nepřítele
před 3 hodinami
Vyšší úmrtnost už měl jen covid. Červnové a červencové extrémní počasí má v Evropě desetitisíce obětí
před 4 hodinami
I Kanada má svá esa v rukávu. Jak zareaguje na Trumpovu obchodní válku?
před 5 hodinami
"Novinářské kachny." Peskov odmítl zprávy o chystané mobilizaci
před 6 hodinami
Němečtí vyšetřovatelé objevil u letiště v Lipsku třetí dron s výbušninou
před 8 hodinami
Trumpova mocenská představa narazila na tvrdou realitu. Po Íránu se ho nezalekla ani Kanada
před 9 hodinami
Počasí do konce září: Léto se chýlí ke konci, tropy vystřídá ochlazení
včera
Závod o dobytí vesmíru zpomaluje. Čína odložila misi zaměřenou na hledání vody na Měsíci
včera
Masivní požáry už zasáhly i USA. Z Nevady utíkají před plameny desetitisíce lidí
včera
Oceány jsou nejteplejší v historii. Dopady už brzy pocítí celý svět
včera
Vláda chystá rozsáhlou reformu odměňování státních zaměstnanců
včera
Největší řeka v EU vysychá. Politici nemají žádný plán, co s tím
včera
Zelenskyj požádal USA o střely do Patriotů. Pence přišel s jiným návrhem
včera
Ukrajina po náletech na Wildberries zahájila útoky na centra druhého největšího ruského prodejce
včera
Velká Británie zpřístupní Ukrajině utajované technologie k výrobě raket Storm Shadow
včera
Jednání mezi USA a Kanadou zkolabovala. Trump rozpoutal novou obchodní válku
včera
Očkování proti rakovině naráží na první problém. Od lidí, kteří mu vůbec nerozumí
včera
Zelenskyj: Rusko koncem roku zahájí novou vlnu mobilizace, povolá 300 000 vojáků
včera
USA vyhlásí "ekonomický den D". Írán čekají nejtvrdší sankce v historii
Spojené státy americké se připravují k vyhlášení dosud nejtvrdších hospodářských sankcí proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že nadcházející opatření odstartují takzvaný ekonomický den D pro islámskou republiku. Cílem Washingtonu je odříznout teheránský režim od veškerých finančních zdrojů a přimět jej k návratu k jednacímu stolu. Tento krok navazuje na předchozí varování prezidenta Donalda Trumpa, který Íránu hrozil tvrdými dopady za jeho kroky v regionu.
Zdroj: Libor Novák