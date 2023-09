Indie zvažuje, že se přejmenuje. Následovala by Turecko i Česko

Na první pohled to může vyvolat překvapení, pro Indy ale nejde o nic nového. „Indie, tedy Bháratu, je svaz států…,“ zní z indické/bháratské ústavy. Bhárat je hindský výraz pro Indii a jak upozorňuje CNN – je zaměnitelný. Oba názvy se nacházejí na indických pasech.

Podrobnější vysvětlení celého problému nabízí server Indian Express. Kořeny slova Bhárat sahají až do starověké indické literatury – konkrétně k eposu Mahábhárata. Bhárat je zde popisován coby „země mezi mořem na jihu a sídlem sněhu na severu“.

Bharat se jmenoval také legendární starověký král, předek kmene Bharatů. Tím pádem byl předkem všech národů na subkontinentu. „Indie byla Bharata, svatá země hinduistů, a není bez významu, že velká hinduistická poutní místa se nacházejí ve čtyřech koutech Indie – na krajním jihu s výhledem na Cejlon, na krajním západě omývaném Arabským mořem, na východě obráceném k Bengálskému zálivu a na severu v Himálaji,“ líčil v roce 1927 indický politik Džáváharlál Néhrú.

Podobný případ je i rozdíl mezi Indií a Hindustánem. Achaimenovci tento termín používali pro označení dolní části povodí řeky Indus. Od prvního století tradičního křesťanského letopočtu se za „Hindu“ přidala přípona „stán“ – tedy Hindustán. Řekové pak získali znalosti o této lokalitě a název přeložili jako „Indus“. Tehdy tedy začala být „Indie“ spojovaná s oblastí za řekou Indus.

Od konce 18. století našeho letopočtu začali Britové na mapách častěji používat „Indie“ a „Hindustán“ se postupně vytrácel. „Součástí přitažlivosti termínu Indie mohly být jeho řecko-římské asociace, dlouhá historie jeho používání v Evropě a jeho přijetí vědeckými a byrokratickými organizacemi,“ vysvětlil historik Ian Barrow.

Indům tak mezinárodní název země může evokovat koloniální nadvládu Britů. „Přijetí názvu Indie naznačuje, jak koloniální názvosloví signalizovalo změny v perspektivách a pomohlo zavést chápání subkontinentu jako jednotného, ohraničeného a britského politického území,“ dodal Barrow.

Iniciativa za přejmenování země navíc může připsat současnému premiérovi Nárendrovi Módímu politické body před volbami, které se konají příští rok. Indie byla pod britskou nadvládou zhruba dvě stě let a ti, kdo dávají přednost názvu Bhárat tvrdí, že „název, pod kterým je země celosvětově známější, je pozůstatkem koloniální éry,“ píše CNN.

Indie či Bhárat by nebyla první zemí, která v posledních letech změnila svůj název. Před rokem to byla Ankara, kdo u Organizace spojených národů žádal o změnu názvu země. Do loňského roku se Turecko na mezinárodní scéně označovalo jako „Turkey“, což vyvolávalo negativní konotace s anglickým slovíčkem pro krocana. Nyní je Turecko oficiálně označováno jako „Türkyie“. Jde o název vycházejí z turečtiny.

Server Guardian upozornil také na případ České republiky. Roku 2016 si oficiálně zaregistrovala svůj zkrácený název „Czechia“ neboli Česko. Mnohé mezinárodní instituce stále používají „Czech Republic“, „Czechia“ se ale postupně uchycuje také.