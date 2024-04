Íránská armáda zaútočila na Izrael

Podle zpravodajských médií Teherán zaútočil desítkami dronů, které mohly létat několik hodin. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém prohlášení uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že na jakýkoli úder odpoví odvetou.

"Stanovil jsem jasný princip: Když nás někdo zasáhne, zasáhneme i my jeho," uvedl premiér podle zpravodajského webu The Times of Israel, který citoval video zveřejněné premiérem.

Írán přislíbil, že podnikne odvetný úder za izraelský útok na íránský konzulát v syrském Damašku z 1. dubna, při kterém zahynulo sedm členů íránských elitních Revolučních gard včetně dvou generálů.

Izrael se připravuje na "přímý" útok z Íránu už v pátek nebo v sobotu, informoval americký deník Wall Street Journal (WSJ).

WSJ se odvolal na osobu "seznámenou s touto záležitostí". Osoba, které dalo informace íránské vedení, však podle listu řekla, že Írán o plánech diskutuje, ale rozhodnutí o útoku ještě nepadlo.

List WSJ také uvedl, že útok by se měl odehrát v rámci hranic Izraele, a ne mířit na izraelské zájmy jinde ve světě.

Podle íránské diplomacie došlo k porušení všech diplomatických norem a mezinárodních dohod. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prý kompletně přišel o rozum kvůli dění v Pásmu Gazy.

Íránští lídři prohlásili, že pondělní útok na diplomatickou misi je bezprecedentní událostí, přičemž slíbili ostrou odpověď. Odvetný úder má být přinejmenším stejného rozsahu. Izrael oficiálně nepřiznal, že za incidentem stojí. Událost má každopádně potenciál destabilizovat region.

IDF v rámci opatření proti řízeným střelám začala s rušením signálu GPS, čímž způsobila problémy v navigaci, leteckém provozu a dalších každodenních činnostech. Podle dostupných informací se to týká i Tel Avivu či Jeruzaléma.