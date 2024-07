Izraelská armáda poprvé pustila novináře do Rafahu. Reportér popsal ohromující zkázu

Izrael označil pozemní operaci v Rafahu za „omezenou“, na což se Diamond tázal mluvčího Izraelských obranných sil (IDF) Daniela Hagariho. „Ale v této čtvrti v jižním Rafáhu vypadá zkáza téměř stejně jako to, co jsem viděl v severní Gaze, v centrální Gaze a v Chán Júnisu, a to omezenou optikou cest do Gazy s izraelskou armádou,“ popisuje reportér.

Hagari se zkázu snažil vysvětlit. „Tady je hlavní destrukce, protože to bylo zaminované, a protože tunely byly zaminované,“ řekl mluvčí. „A když vidíte destrukci, je to proto, že buď byly domy nastražené, nebo když jsme demolovali tunel, domy se rozpadly, nebo že Hamás z těch domů střílel a ohrožoval naše síly a my jsme neměli jinou metodu jak zajistit, aby naše síly byly v bezpečí,“ doplnil.

Dále zmínil, že jiné části Rafahu nejsou tak zničené, což ale reportér CNN nemohl nezávisle ověřit – IDF totiž zahraničním novinářům nezávislý vstup do Pásma Gazy stále zakazuje. „Izraelská armáda nás sem nepřivedla, abychom viděli zkázu, ale abychom mluvili o tom, proč zde vůbec zahájila ofenzivu, co prý odhalila a čeho dosáhla,“ líčí Diamond.

Mluvčí reportérovi rovněž ukázal poničené tunely Hamásu nedaleko takzvaného Filadelfského koridoru. Zde IDF údajně našly řadu tunelů používaných k odpalování raket na Izrael. „Tyto tunely pečlivě zkoumáme a ujišťujeme se, které z nich byly funkční a které už funkční nejsou, protože možná byly – z egyptské strany – zastaveny,“ přiblížil Hagari.

Ten si není jistý, jestli je operace v Rafahu tou poslední. „Neřeknu to, protože uvidíte, že až budeme mít zpravodajské informace, že v některém z bodů v Gaze jsou možná rukojmí, budeme operovat a provedeme nálet. Pokud budeme mít zpravodajské informace, že v některé z těchto oblastí teroristé Hamásu připravují teroristický útok proti Izraelcům nebo našim silám, provedeme nálet a zaútočíme,“ shrnul.