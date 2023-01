Jak hodnotí české volby ve světě? Prestižní tisk má za favorita Pavla

Generála ve výslužbě Petra Pavla agentura Reuters označuje za silně prozápadního. Jak uvádí, Pavel podporuje další vojenskou pomoc Ukrajině i přijetí eura. Babiš, který v ČR vybudoval chemické, zemědělské a mediální impérium, jež je nyní ve svěřenských fondech, by byl "menší změnou, protože sdílí Zemanovy vřelé vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jenž vede se svými partnery z EU spory ohledně právního státu". Babiš se rovněž vyslovil proti větší české vojenské pomoci pro Ukrajinu. Současná česká vláda přitom patří mezi nejoddanější stoupence Kyjeva na Západě.

Jak uvedla agentura AP, soupeři ve druhém kole budou populistický miliardář Andrej Babiš a generál ve výslužbě Petr Pavel. Ekonomka Danuše Nerudová skončila třetí. Agentura v této souvislosti rovněž připomíná, že byl Babiš tento týden zproštěn viny v kauze Čapí hnízdo, kde se řešil údajný dotační podvod. To přitom zvýšilo šance na Babišovo vítězství v prvním kole, dodává AP. Obžaloba se ale ještě může odvolat. Babiš vinu odmítl a opakovaně proces označil za politický. Jak agentura uzavírá, navzdory mnoha skandálům je podpora expremiéra stále silná, zejména mezi staršími voliči.

Těsného výsledky a vyrovnaného boje si všímá ve své zprávě i rakouská agentura APA. Popisuje, jak Babiš nejprve při sčítání výsledků vedl, ale ke konci ho přeskočil Pavel. Agentura rovněž citovala prohlášení bývalého generála na adresu druhého kola voleb: "Beru to jako výzvu a ty já mám rád."

Agentura DPA v souvislosti s prezidentem poznamenává, že v České republice plní pouze reprezentativní roli, má ale velký vliv na veřejné mínění. A rovněž může vracet zákony do parlamentu, jmenovat soudce a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Jak agentura dodává na adresu bývalého premiéra, Babiš se v kampani prezentoval jako "obhájce těch, kteří trpí kvůli velké inflaci a vysokým cenám energií". Pavel zase poukazoval na své zkušenosti z minulosti, kdy vedl vojenský výbor NATO.

Pavlova výhra v souboji s Babišem by EU potěšila, píší FT a Politico

Jako favorita druhého kola českých prezidentských voleb vidí generála Petra Pavla evropská média. Podle bruselského webu Politico by byl jeho konečný úspěch dobrou zprávou pro Evropskou unii, neboť by mohl být více mužem kompromisu než Babiš. List Financial Times připomíná obavy, které Babiš vzbuzoval v Bruselu jako premiér například svým obdivem k tehdejšímu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Obě média konstatují, že i v souvislosti s podporou, kterou Pavlovi slíbila třetí kandidátka v pořadí Danuše Nerudová a další, je favoritem rozhodujícího souboje. Politico s odvoláním na průměr průzkumů veřejného mínění uvádí, že by mohl dostat téměř 60 procent, zatímco Babišovi přisuzuje okolo 40 procent. "To je dobrá zpráva pro evropské byrokraty, kteří počítají s tím, že Pavlovo vítězství pomůže k hladšímu vyjednávání v rámci EU a předejde tomu, aby se Česká republika dále sama izolovala," píše bruselský web.

FT připomínají, že český prezident má ve srovnání s vládou pouze omezené pravomoci, končící hlava státu Miloš Zeman však podle listu často ovlivňoval zahraniční politiku země a byl otevřeným stoupencem Ruska nebo Číny. Nyní má jeho podporu Babiš, zatímco Pavel slíbil zvrátit dosavadní směřování prezidentského úřadu, uvádí list.

Pavlovo vítězství by přineslo "vřelejší vztahy s EU a stabilnější politické prostředí, neboť by se současná vládní koalice mohla opřít o spojence v úřadě prezidenta", citoval deník Capucine Mayovou z analytické společnosti Verisk Maplecroft. Analytička dodává, že pokud by vyhrál Babiš, bude mít vláda práci složitější.

Politico soudí, že v případě výhry miliardáře a někdejšího premiéra čekají komplikace i bruselští diplomaté. "EU je pro něj spíše karta do hry. Používá ji buď k tomu, aby nadhodnocoval své osobní schopnosti a vliv, nebo aby z ní učinil obětního beránka za utrpení lidí," řekl webu jeden z diplomatů.

O prezidentovi Česka rozhodne podle německých analytiků mobilizace voličů

Postup Andreje Babiše a Petra Pavla do druhého kola volby českého prezidenta německého odborníka na českou politiku Kaie-Olafa Langa z Nadace pro vědu a politiku (SWP) nepřekvapil, neboť se tak potvrdil trend posledních dnů kampaně. Naopak překvapivé pro Milana Niče z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) je to, s jak jednoznačným odstupem dvojice vedoucích kandidátů ostatním unikla, zejména pak Danuši Nerudové. Oba se pak v rozhovoru s ČTK shodli na tom, že pro Babiše s Pavlem bude ve druhém kole rozhodující mobilizace voličů.

"Překvapila mě procenta a jednoznačný odstup obou kandidátů od ostatních, zejména od Danuše Nerudové. Oproti posledním volbám je 35 procent pro oba kandidáty výrazný výsledek," řekl Nič. "Teď je to ale o druhém kole. Co nám napovídá o druhém kole je to, jak rychle ostatní kandidáti i premiér Petr Fiala vyjádřili podporu Pavlovi," uvedl.

Nyní bude podle Niče záležet na voličích ostatních kandidátů, zda přijdou k volbám. "Výrazný výsledek v prvním kole a jednoznačná podpora kandidátů typu Nerudové a Pavla Fischera dávají Pavlovi velké šance," řekl. Zároveň ale poznamenal, že prezidentské volby v roce 2018 ukázaly, že politicky nezkušený kandidát nakonec nemusí voliče přesvědčit o tom, že má na to stát se prezidentem. Tehdy ve druhém kole volby prohrál akademik Jiří Drahoš s Milošem Zemanem. Na to poukázal i Lang, když řekl, že druhé kolo volby nebude o prostém součtu hlasů neúspěšných kandidátů z prvního kola.

"Nelze vycházet čistě aritmeticky, takhle to nefunguje. Je to otevřený souboj," řekl Lang na otázku, jak by druhé kolo mohlo dopadnout. "V lehké výhodě je ale Pavel," poznamenal. Myslí si, že pro Pavla bude nyní důležité najít rovnováhu mezi podporou od Fialovy vlády a zároveň v odstupu od této vlády. "Pavel se na jednu stranu musí distancovat od částí vládní politiky, jako jsou hospodářské a sociální oblasti, inflace, energie, vysoké ceny. Zároveň ale vládní podporu potřebuje," řekl.

Babiš naopak podle Langa potřebuje vyvinout velké úsilí, aby získal nové voliče, což nemusí být snadné. "Babiše ale není možné podceňovat," řekl.

Nič se domnívá, že Babiš se nyní bude snažit o polarizaci společnosti. "To je jeho jediná šance zvítězit. Osobně to vnímám tak, že adoptoval taktiku Miloše Zemana. Bude se snažit demobilizovat příznivce generála Pavla a mobilizovat své příznivce, a to vyhrocením toho, co českou společnost rozděluje," řekl.

Lang současné prezidentské volby považuje za jakési pokračování parlamentních voleb z října 2021, po kterých Babiš musel odejít do opozice. "Když Babiš nyní vyhraje, bude to pro něj odplata za porážku v roce 2021," řekl. Babiš proto podle Langa v kampani argumentuje tím, že když v prezidentské volbě prohraje, budou mít vládní strany nejen většinu v parlamentu, ale ovládnou i Pražský hrad. Proto se podle Langa také Babiš v kampani vyhrazuje proti Fialovi a pětici vládních stran.

Pro Pavla může být kampaň před druhým kolem obtížná, protože Babiš bude proti vládě útočit, myslí si Lang. Poznamenal, že vedle výše zmíněné rovnováhy mezi odstupem a vládní podporou musí být Pavel aktivnější. "Jeho styl klidné síly nemusí stačit, musí být aktivnější, potřebuje jít do kontrolované ofenzivy," dodal.

K dosavadní kampani Lang řekl, že bylo pozoruhodné, jak relativně mírná byla, pokud ji srovnává s předvolebními souboji v jiných zemích střední Evropy. Nič zase poukázal na to, že prezidentské volby v Česku mohou podtrhnout trend v regionu, kdy se voliči odklánějí od populismu a staví se ke kandidátům zastupujícím standardní mainstreamovou politiku.

Nič dodal, že Německo dokáže dobře přijmout jako prezidenta oba kandidáty. "To má vyzkoušené už s Milošem Zemanem," řekl. "Vítězství Pavla by ale bylo dobrým signálem možná pro celý trend v regionu v podobě konstruktivnějšího přístupu a k nevyhraňování rozporů mezi východní a západní Evropou," řekl.