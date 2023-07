Jak ještě vám máme děkovat? Zelenskyj zpražil britského ministra

"Ať už se nám to líbí nebo ne, lidé chtějí vidět vděčnost. Moje rada Ukrajincům zní, podívejte, vy přesvědčujete země, aby se vzdaly svých vlastních zásob. A ano, válka je válka a vidíme, že ji nebojujete jen pro sebe, ale také pro naše svobody. Ale někdy musíte přesvědčit zákonodárce v Americe a pochybující politiky v jiných zemích, že to stojí za to, že za to něco dostávají. Taková je prostě realita," řekl podle BBC.

Dodal, že se občas objeví "bručení" amerických zákonodárců, ale trval na tom, že Ukrajina se připojí k NATO. Wallace také dodal, že by se Ukrajina neměla chovat ke spojencům jako k americkému internetovému obchodu Amazon. "Řekl jsem Ukrajincům poté, co jsem jel 11 hodin, abych od nich dostal seznam, že nejsem Amazon," doplnil.

V podobném duchu zareagoval podle CNN i Biden, který uvedl, že "Spojené státy dělají vše, co je v jejich silách." "Vaše houževnatost a odhodlání byly vzorem, který viděl celý svět. A tu frustraci si mohu jen představit. Vím, že jste mnohokrát frustrovaní z toho, když se k vám věci nedostanou dostatečně rychle, nebo z toho, co se k vám dostává a jak, ale slibuji vám, že Spojené státy dělají vše, co je v našich silách, aby vám dodaly to, co potřebujete, tak rychle, jak to umíme," řekl Biden.

Ukrajinský prezident přitom vděčnost projevil. Britský premiér Rishi Sunak na dotaz BBC uvedl, že Zelenskyj vyjádřil vděčnost při mnoha příležitostech. "Vím, že on a jeho lidé jsou neuvěřitelně vděční," řekl. Ostatní sám ukrajinský lídr po schůzce se Sunakem řekl, že poděkoval britskému premiérovi za to, že podpořil touhu Ukrajiny vstoupit do NATO, i za to, že "poskytnul Ukrajině účinné bezpečnostní záruky" v období před vstupem do aliance.

Dodal, že je "obzvláště vděčný" za to, že Spojené království pořádalo nedávnou konferenci o obnově Ukrajiny v Londýně a za "rozhodnutí, která byla přijata s cílem poskytnout naší zemi dlouhodobou finanční podporu, zejména přidělením zmrazených (ruských) aktiv na obnovu Ukrajiny".

Zelenskyj také poděkoval vůdcům NATO za jejich "praktickou a bezprecedentní podporu" a řekl, že ukrajinská delegace se hodlá vrátit domů s bezpečnostními zárukami. "Dnes existují bezpečnostní záruky pro Ukrajinu na její cestě do NATO, a jde o důležitý balíček bezpečnostních záruk. Koordinujeme se zeměmi G7 rámec pro tyto bezpečnostní záruky, který bude dále rozšířen prostřednictvím jednání s našimi klíčovými partnery — bilaterálními a multilaterálními," řekl. "Ukrajinská delegace přináší domů významné vítězství pro Ukrajinu, pro naši zemi, pro naše lidi, pro naše děti. Otevírá nám to naprosto nové bezpečnostní příležitosti," dodal.