Jakmile se prach usadí. Spekulace o výměně ruského velení jsou předčasné, loajalitu Putinovi zachovalo

Server Sky News přišel s analýzou toho, co se může stát s ruským vojenským velením po Prigožinově ozbrojeném povstání.

Ministr obrany Sergej Šojgu se nechal natočit na předsunuté operační základně na Ukrajině. Nikdo však ještě nedokázal potvrdit, jestli jde o dnešní záběry, nebo předtočený snímek z období před Prigožinovou akcí. Jedním z možných vysvětlení je, že pro současný ruský režim je důležité ukázat tohoto loajálního muže dříve, než se ozve jeho úhlavní oponent, který se pokusil zorganizovat převrat.

Teoreticky může Šojgu svou pozici ještě posílit. Státní duma totiž má pracovat na zákonu pro regulaci Wagnerovy skupiny. „O osudu Wagnerovy skupiny není rozhodnuto, zákaz není nevyhnutelný, protože jde o jednotku připravenou bojovat. Jsou to ale otázky ohledně vedení, nikoliv ohledně bojovníků,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Není pravděpodobné, že by Prigožin mohl nadále nějaké vojenské operace ve spolupráci s ruskou armádou vést. Šojgu a Putin se zřejmě rozhodnou pro variantu, že agresi proti Ukrajině povede pouze ministerstvo obrany. „Všechny ostatní jednotky na volné noze, z nichž nejvýznamnější je Wagner, by měly být začleněny do stáda,“ píše Sky News.

Prigožin dříve požadoval rovnocenné (ale odlišné) postavení s profesionální ruskou armádou. Putin je ale známý pro svůj důraz na loajalitu – a těmi loajálními se ukázali být Šojgu a Gerasimov. „Nyní se však spekuluje o tom, že hledá alternativy. Guvernér regionu Tula, Alexej Djumin, je jedním z těch, kteří jsou zmiňováni jako možný nástupce Šojgua. Pokud dojde k přeskupení, pravděpodobně se tak stane, jakmile se prach usadí,“ píší Sky News v analýze.

Server Ukrainska Pravda přišel s informací, že se má Djuminovo jmenování uskutečnit v blízké budoucnosti. Příspěvky takového ražení se údajně nacházely na telegramových kanálech blízkých wagnerovcům. „Některé příspěvky také naznačují, že Sergej Surovikin by mohl předsedat generálnímu štábu ruských ozbrojených sil místo Valerije Gerasimova,“ píše Ukrainska Pravda.