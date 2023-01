Japonsku kvůli nízké porodnosti a stárnoucí populaci hrozí vážná krize

Podpora vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance znovu vzrostla a dosáhla nejvyšší úrovně v dějinách: v případném referendu by pro tento krok hlasovalo 86 procent Ukrajinců, napsal dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na výsledky průzkumu společnosti Rejting. Proti by hlasovaly tři procenta dotázaných a dalších osm procent by se hlasování nezúčastnilo. Průzkum se uskutečnil v polovině ledna.