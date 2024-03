Jen porazit Rusko nestačí. Před osudem Ukrajiny a Běloruska jsme utekli před 25 lety, prohlásil Walesa

"Pokud by svět bojoval stejně jako Solidarita a dosáhl by vítězství, měli bychom šanci na úspěch," prohlásil 80letý nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1983.

Solidarita, kterou vedl Walesa, se stala prvním nezávislým odborovým svazem ve východním bloku a odvážně vyzvala komunistickou vládu v Polsku, ačkoliv byla v prosinci 1981 potlačena stanným právem. Přesto pomohla zlomit systém, který se nakonec v roce 1989 zhroutil.

"Stále se ale táhneme za starými způsoby - tanky, raketami a hrozbou jaderného zničení. Tento přístup má jen malou účinnost," dodal Walesa a zdůraznil potřebu změny strategie.

"Naše planeta je již dostatečně ozbrojená na to, aby byla zničena desetkrát. Proč tedy toužit po dalších zbraních? Musíme hledat jiný způsob řešení tohoto konfliktu," uvedl. Podle jeho názoru je potřeba přesvědčit obyčejné ruské občany, že válkou na Ukrajině přicházejí o mnoho. "Jinak se svět ubírá k zániku," varoval Walesa.

"Pokud dnes porazíme Rusko místo toho, abychom mu pomohli změnit jeho politický systém, budou naši vnuci za 20 let opět bojovat proti němu. Svět potřebuje nyní změnit taktiku z vojenské na propagandistickou. K takovému barbarství nevedli Stalin nebo Lenin, ale politický systém," tvrdí bývalý prezident.

Walesa také poznamenal, že kdyby měl ruský prezident Vladimir Putin omezení v počtu funkčních období, jak je tomu v demokratických zemích, nemohl by získat takovou moc. "Měli bychom pomoci Rusům změnit jejich politický systém tím, že jim ukážeme, že to je v jejich silách," vyzval bývalý polský lídr z let 1990-1995.

Podle Walesy zachránilo Polsko před osudem dnešní Ukrajiny připojení se k NATO, k němuž došlo12. března 1999. Označil to za politický krok, který pomohl zemi směřovat od komunismu k Západu.

"Ukrajina a Bělorusko dnes částečně trpí za nás. Kdyby Polsko neuniklo (vlivu Moskvy) vstupem do NATO a EU, byli bychom v konfliktu s Ruskem. S podivem jsme tomu však unikli a to byla naše spása," uzavřel Walesa.