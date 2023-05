Jihoafričané poskytli Rusům zbraně a munici, tvrdí americký velvyslanec

Česko na tom špatně není. Chceme ale dostat ekonomiku do kondice a do formy tak, aby mohla výrazným způsobem růst. Na tiskové konferenci k představení úsporného balíčku to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vláda navrhuje dvě sazby DPH místo tří, změní se i věk odchodu do důchodu, daň z příjmu, zruší se školkovné a změny čekají i dotace.