Konec byrokracie v EU? Státy se shodly na výrazných změnách, aktivisté jsou na nohou

V pondělí večer schválili velvyslanci členských států pozici Rady EU k prvnímu „omnibusovému“ zjednodušujícímu zákonu, který je jedním z prvních velkých legislativních kroků druhého funkčního období Ursuly von der Leyen v čele Evropské komise.

Původní návrh Komise byl již podle některých zákonodárců a ekologických organizací příliš slabý. Nová podoba z dílny Rady jej však dále výrazně oslabuje. Podle dohody by se směrnice měla vztahovat pouze na společnosti s více než 5 000 zaměstnanci a obratem přesahujícím 1,5 miliardy eur. Původní návrh počítal s limitem 1 000 zaměstnanců a 450 miliony eur obratu.

To by znamenalo, že pravidla by se dotkla méně než 1 000 evropských firem.

Další změnou je omezení odpovědnosti pouze na přímé dodavatele. Firmy by již neměly povinnost prověřovat celý svůj dodavatelský řetězec z hlediska porušování lidských práv a ekologických dopadů. Navíc by se o rok odložila povinnost přenést směrnici do národního práva.

Vyjednávání s Evropským parlamentem a Komisí povede Dánsko, které v červenci převezme rotující předsednictví Rady EU.

Tento krok přichází jen několik dní poté, co Evropská komise stáhla návrh zákona proti tzv. greenwashingu těsně před závěrečnými vyjednáváními s Parlamentem a Radou, což vyvolalo silnou kritiku zejména ze strany zelených a levicových europoslanců.

Očekává se, že se jedná o začátek širšího posunu v EU směrem k oslabování ekologické legislativy ve prospěch ekonomického růstu a podnikatelské flexibility.