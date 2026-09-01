Kyjev a okolí zasáhl další ruský útok. Potvrzeno je nejméně 12 mrtvých

Lucie Podzimková

1. září 2026 9:08

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinské hlavní město Kyjev a jeho okolí čelilo v noci na úterý dalšímu ruskému útoku, který si vyžádal oběti na životech. Zemřelo nejméně 12 lidí, další osoby utrpěly zranění, informovala britská stanice BBC

Rusové v noci na úterý zaútočili na Kyjev a jeho nejbližší okolí. Podle ukrajinských úřadů zemřelo 12 lidí a dalších 17 osob utrpělo zranění. Mezi zraněnými jsou dvě děti. Šest z osmi obětí v hlavním městě připadá na pracovníky státní železniční společnosti Ukrzaliznytsia, jejíž depo bylo zasaženo. Čtyři lidé přišli o život ve městě Boryspil. 

Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička byly v ukrajinské metropoli zasaženy obytné budovy a zařízení civilní infrastruktury. Ve třech městských obvodech po útoku vypukly požáry, k nimž vyjeli hasiči. 

Ruské ministerstvo obrany k útoku uvedlo, že použilo vysoce přesné zbraně, jejichž prostřednictvím zacílilo na vojensko-průmyslová a energetická zařízení v Kyjevě a nejbližším regionu. 

Další tragický ruský útok navázal na předchozí smutnou událost, kdy v pátek zemřelo 38 lidí po zásahu skladu zbraní v Kyjevské oblasti. Spoušť tam kromě ruských raket a dronů způsobily i uskladněné dělostřelecké náboje či miny. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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