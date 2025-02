Le Monde: Česku vadí, že nebylo pozváno na jednání o Ukrajině. Hovoří o aroganci Macrona

„Společně s Polskem neexistuje žádná země, která by byla k válce blíže,“ uvedl pro Le Monde nejmenovaný český vládní zdroj, který ostře kritizoval rozhodnutí Paříže. Podle něj jde o projev „arogance“ francouzského prezidenta.

Česká republika přitom podle tohoto zdroje přijala největší počet ukrajinských uprchlíků v přepočtu na obyvatele a sehrála klíčovou roli v zajištění dodávek zbraní Kyjevu. Jako příklad byl uveden program společného nákupu munice, který Praha iniciovala v roce 2024.

V Rumunsku jsou reakce méně ostré, ale rozčarování je cítit i zde. Bukurešť poukazuje na fakt, že sdílí více než 600 kilometrů hranic s Ukrajinou a je klíčovým tranzitním uzlem pro vojenské dodávky. Cristian Diaconescu, poradce pro obranu a bezpečnost dočasného prezidenta Ilieho Bolojana, vyjádřil lítost nad tím, že jeho země nebyla přizvána navzdory svému významnému úsilí.

Podle Diaconesca se sice na summitu nebudou řešit specifická témata týkající se východního křídla NATO, jako je bezpečnost v oblasti Černého moře, a žádná zásadní rozhodnutí nebudou přijata, nicméně Rumunsko podle něj nebude z procesu vyloučeno. „Mohu vás ujistit, že navazující kroky na tuto schůzku nás budou zahrnovat,“ dodal Diaconescu.

I slovinská prezidentka Nataša Pirc Musarová vyjádřila politování nad tím, že ne všechny členské státy Evropské unie byly pozvány na mimořádný summit v Paříži. Ve svém prohlášení, zveřejněném slovinskými médii, zdůraznila, že rozhodnutí organizátorů vysílá problematický signál o nerovném postavení zemí v rámci evropské integrace.

„Ze symbolického hlediska ukazují organizátoři summitu světu, že ani v rámci EU nejsou všechny státy považovány za rovnocenné,“ uvedla Pirc Musarová v prohlášení citovaném slovinskou veřejnoprávní stanicí Radiotelevizija Slovenija.

Prezidentka zároveň upozornila, že takový přístup neodpovídá duchu evropské integrace a není v souladu s vizí silné a respektované Evropy. „To není Evropa, o jakou usilujeme. Není to Evropa, která by si zasloužila respekt na mezinárodní scéně. A není to Evropa, která by byla důstojným partnerem svého severoamerického spojence,“ zdůraznila slovinská hlava státu.

Rozhodnutí Francie nepozvat na jednání státy, které mají v regionální bezpečnosti zásadní roli, vyvolává otázky ohledně jednoty Evropy v přístupu k válce na Ukrajině. Zmíněné země se přitom dlouhodobě angažují v pomoci Ukrajině a jejich vynechání z pařížských rozhovorů může mít diplomatické dopady.