Macron označil Rusko za hrozbu pro Evropu: Musíme se umět sami bránit

Macron v historickém centru Drážďan před kostelem Panny Marie zdůraznil, že konflikt na Ukrajině se týká i evropského míru a bezpečnosti. Vyjádřil hrdost nad tím, že Evropa od počátku pomáhá Ukrajině, a ujistil, že evropská podpora bude pokračovat tak dlouho, jak to bude potřeba.

Podle Macrona zbrojní pomoc, kterou Západ včetně Evropy poskytuje Ukrajině, neznamená zapojení do války. Ujistil, že Evropa nevede válku proti ruskému lidu, ale odmítá revizionistický režim a imperiální ambice. Zdůraznil, že Evropa chce trvalý mír, který nevznikne kapitulací Ukrajiny.

Macron varoval, že Rusko by se nemuselo zastavit na Ukrajině a mohlo by pokračovat dál. Proto je podle něj potřeba nový evropský bezpečnostní koncept, ve kterém Evropa bude jednat rozhodně a spoléhat především na sebe. V nadcházejících měsících by si Evropa měla ujasnit, jakým hrozbám čelí a kdo pro ni představuje nebezpečí.

O potřebě posílení evropské obrany hovořil Macron již v dubnu na pařížské Sorbonně. Na tento projev dnes v Drážďanech navázal a zopakoval, že Evropa je smrtelná a zároveň garantem míru.

Macron označil možnost vystoupit v Drážďanech za velkou čest, a připomněl, že je prvním francouzským prezidentem, který zde vystoupil od znovusjednocení Německa. Kostel Panny Marie, zničený při bombardování v roce 1945 a znovu obnovený po sjednocení Německa, nazval symbolem naděje.

V projevu se věnoval také hospodářskému rozvoji Evropy. Evropská unie, založená na myšlence jednotného vnitřního trhu, je podle něj snem o růstu a blahobytu. Aby si Evropa tento růst udržela, musí investovat do nových a zelených technologií, dekarbonizace, čisté energie včetně jaderné a do umělé inteligence. Poukázal na to, že USA a Čína do těchto oblastí rozsáhle investují.

Macron také zdůraznil potřebu snížit byrokratickou zátěž v jednotlivých evropských státech i na úrovni Evropské unie.