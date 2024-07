Macron zmizel Francouzům z očí. Okolí prezidenta ale uklidňuje veřejnost

Byl to právě Macron, kdo v reakci na neúspěšné volby do Evropského parlamentu rozpustil francouzský parlament a vyhlásil předčasné volby, které v neděli dospějí ke svému druhému kolu. Existuje velká šance, že se vlády nad zemí ujme krajně pravicová strana Národní sjednocení a on s ní bude muset navzdory vlastnímu přesvědčení spolupracovat.

Macron se pravděpodobně na výzvy z jeho vlastní strany nyní stáhl z očí veřejnosti. Informoval o tom server Politico. „Bylo mu řečeno, aby přestal vést kampaň. A ve skutečnosti nejde o to, že by slyšel naše poselství, spíše o to, že byl donucen ho slyšet,“ uvedl jeden z představitelů strany Renesance, jemuž Politico zajistilo anonymitu. „Podcenil, jak moc veřejnost odradila jeho osobnost,“ podotkl.

Teď je dle hodnocení tohoto uznávaného serveru „zavřený“ v Elysejském paláci „u rýsovacího prkna“ a připravuje se na to, že „možná bude muset zvládnout soužití ve vládě se stranou Národní sdružení Marine Le Penové“, jak píše Politico.

Francouzský premiér Gabriel Attal má v tom, proč se Macron stáhl z očí veřejnosti, jasno. „Možná je to příležitost znovu vymyslet způsob vládnutí. Z voleb by mohlo vzejít pluralitní Národní shromáždění, v němž by bylo několik politických skupin zprava, zleva i ze středu, které by mohly spolupracovat, jeden projekt za druhým,“ vylíčil.

Prezident se ale na oči veřejnosti bude muset vrátit velice brzo. „Znovu se postaví do čela jako garant francouzských institucí,“ míní představitel strany Renesance. Podle serveru Politico se bude muset Macron zaměřit na výběr nového premiéra, „což může trvat týdny, pokud nebude v parlamentu jasná většina“.

Francouzi půjdou ke druhému kolu parlamentních voleb v neděli. První kolo ovládlo nacionalistické Národní sdružení Marine Le Penové se ziskem 33,25 %, druhá byla levicová Národní lidová fronta se 28,63 % a třetí Macronova centristická Renesance se ziskem 20,94 %.

Nejméně 200 kandidátů z levicových a centristických stran před rozhodujícím nedělním termínem odstoupilo z hlasování, aby se spojili s uchazeči, kteří mají největší šanci porazit Le Penovou, píše Politico. Národní sjednocení Le Penové tak ještě může ve volbách čelit porážce.