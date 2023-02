Meloniová označila za nemístné Macronovo pozvání Zelenského do Paříže

Polsko od pátečního poledne až do odvolání uzavře přechod Bobrowniki na polsko-běloruské hranici. Oznámil to dnes polský ministr vnitra Mariusz Kamiński, jenž krok odůvodnil "důležitým zájmem bezpečnosti státu". Více informací k hranicím neposkytl, některá polská média nicméně jeho rozhodnutí dávají do souvislosti s případem bělorusko-polského novináře Andreje Pačobuta (polsky Andrzeje Poczobuta), kterého běloruský soud ve středu poslal na osm let do vězení. Varšava proti verdiktu protestovala.