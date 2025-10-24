Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Libor Novák

24. října 2025 9:41

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

K tomuto zásadnímu obratu došlo na základě postupného uvědomění si prezidenta a předních amerických představitelů. Zjistili, že Putinův postoj k ukončení války se od jejich posledního setkání na letecké základně na Aljašce výrazně nezměnil. Trump došel k závěru, že nic se ve skutečnosti neposunulo. Prezident Putin nadále pokračoval v útocích na ukrajinské civilisty a trval na svých maximalistických požadavcích vůči Kyjevu pro ukončení války. Zároveň odmítl souhlasit s okamžitým příměřím.

Prezident Trump ve středu k situaci řekl, že mu to prostě „nepřišlo správné“. Neměl pocit, že se dostanou tam, kam potřebují, a proto summit zrušil. Tento naprostý obrat byl kladně přijat jak evropskými spojenci Trumpa, tak mnoha jeho příznivci, naopak Putin jej odsoudil jako zbytečný. Po měsících hrozeb uvalení nových sankcí, které se však nikdy neuskutečnily, se nyní Trump odhodlal k nejtvrdšímu potrestání Ruska za jeho válku na Ukrajině.

Těsně po oznámení nových sankcí Trump v Bílém domě prohlásil, že prostě cítil, že už nastal čas. Dodal, že na to čekali dlouho. Zda je jeho nový postoj trvalý, nebo se jedná pouze o dočasnou fázi, zůstává otevřené. Prezident se totiž ve svém přístupu k Putinovi od svého návratu do úřadu opakovaně kličkoval, přičemž jeho rozhodování často ovlivnily právě telefonické rozhovory s ruským vůdcem. Navíc nový tlak na světové ceny ropy může prověřit jeho ochotu snášet potenciální negativní dopady pro americké spotřebitele.

Podle vysoce postaveného úředníka Bílého domu neexistoval jediný moment, který by změnil prezidentovo uvažování. Místo toho se jeho pohled postupně vyvíjel, jelikož byl opakovaně zklamán tím, že Putin se nezdál být o nic blíže k souhlasu s ukončením války. Trump si ve středu stěžoval, že pokaždé, když s Vladimirem mluví, je to dobrý rozhovor, který ale nikam nevede.

Den po svém telefonátu s Putinem se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka se odehrávala v Napětí. Ukrajinci ji opustili bez toho, aby si zajistili požadované rakety Tomahawk dlouhého doletu. Přestože Trump tlačil na Zelenského, aby souhlasil s územními ústupky, které by válku ukončily, na konci schůzky dospěl k plánu, který by požadoval příměří na stávajících bojových liniích. To bylo výrazně méně, než požadoval Putin.

Po pondělním telefonickém rozhovoru mezi ministrem zahraničí USA Marco Rubiem a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem bylo americkým úředníkům jasné, že postoj Moskvy se výrazně neposunul. A to i přes Trumpovo přesvědčení o pozitivním rozhovoru s Putinem o čtyři dny dříve. Prezident Trump začal spekulovat, že summit v Budapešti, který doufal uspořádat během několika týdnů, by mohl být pouze „ztrátou času.“ Plánování bylo následně pozastaveno.

Před oznámením nových sankcí se Trump sešel s ministrem financí Scottem Bessentem, který dlouhodobě prosazoval uvalení sankcí na Rusko. Tentokrát prezident překvapil i některé své nejbližší poradce, když souhlasil se zavedením sankcí na největší ruské ropné společnosti, Rosněfť a Lukoil. Bessent se vrátil do své kanceláře, kde informoval svůj tým a připravil nové sankce k oficiálnímu zveřejnění. Krátce poté Trump informoval ministra zahraničí Rubia, že sankce budou uvaleny okamžitě.

V Bílém domě Bessent naznačil blížící se oznámení poněkud oklikou. Po rozhovoru s novináři se otočil a vrátil se k mikrofonům, kde sdělil, že buď po dnešním uzavření trhů, nebo zítra ráno, oznámí významné rozšíření sankcí proti Rusku. Ve stejnou dobu se Trump setkal v Oválné pracovně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Ten přicestoval jako vyslanec evropských lídrů, kteří doufali, že Trump zůstane na straně Ukrajiny.

Rutte nemohl doufat v lepší výsledek. Trump mu představil své náhlé rozhodnutí splnit hrozbu, o které mluvil po celé měsíce. Prezident prohlásil, že se jedná o velmi tvrdé sankce namířené proti dvěma velkým ropným společnostem. Vyjádřil naději, že nebudou trvat dlouho a že se válka vyřeší.

Dokonce i mnoho lidí uvnitř Bílého domu bylo překvapeno, jak rychle se nový balík sankcí podařilo sestavit. Trump měsíce svým poradcům říkal, že jednoho dne se rozhodne podniknout silnější kroky proti Rusku. Poradcům naznačil, že jeho „instinkty“ mu říkají, že je čas se ve vztahu k Putinovi vydat jiným směrem.

Podle vysoce postaveného úředníka Bílého domu se jednalo o vyvrcholení dobrých rozhovorů s Putinem, po kterých se v médiích objevovaly informace o intenzivním bombardování Ukrajiny Ruskem. Jen několik hodin před oznámením sankcí Rusko zasáhlo budovu ukrajinské mateřské školy v Charkově. Video ze scény ukazovalo vyděšené lidi utíkající z hořící budovy, držící v náručí křičící děti.

Trumpa také motivovalo příměří v Gaze, které pomohl zprostředkovat. Věřil, že k němu došlo teprve poté, co se začal stále tvrději stavět proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Úředník Bílého domu potvrdil, že přísnější postup vedl k akci.

Trump dostával opakované výzvy k uvalení sankcí od senátora Lindseyho Grahama i dalších republikánských spojenců. Po společném obědě s Trumpem v Růžové zahradě v úterý, řekl vůdce senátní většiny John Thune novinářům, že je připraven předložit dlouho odkládaný návrh zákona o sankcích, jakmile bude Bílý dům přesvědčen, že to je užitečné pro přivedení Putina k jednacímu stolu a dosažení dohody, která by ukončila válku.

Již od svého návratu do úřadu v lednu Trump zvažoval možnost použití sankcí k donucení Putina k jednacímu stolu. 22. ledna, dva dny po inauguraci, naznačil, že možná nebude mít jinou možnost než uvalit na Moskvu „vysokou úroveň daní, cel a sankcí“. Hrozby pokračovaly na jaře a v létě, ale nikdy se nezhmotnily v nová opatření. Úředníci uvedli, že Trump se soukromě obával, že tvrdé sankce by mohly Putina ještě více vzdálit mírovým rozhovorům.

Tento názor zopakoval i jeho hlavní diplomat v srpnu. Ministr zahraničí Rubio v rozhovoru v době, kdy se Trump setkal s Putinem na Aljašce, řekl, že jakmile budou vydány nové sankce, jejich schopnost přivést je k jednacímu stolu bude vážně narušena. Trump sice uvalil nová cla na Indii jako trest za nákupy ruské ropy. Neuvalil však podobná opatření na největšího zákazníka Moskvy, Čínu, jelikož pracuje na zprostředkování nové obchodní dohody s prezidentem Si Ťin-pchingem.

Trump nevyloučil setkání s Putinem v budoucnu, až ucítí, že nastal ten správný čas. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavitt ve čtvrtek uvedla, že prezident a celá administrativa doufají, že k tomu jednoho dne dojde. Zdůraznila však, že si musí být jisti, že z takového setkání vzejde hmatatelný, pozitivní výsledek a že se jedná o dobré využití prezidentova času.

před 2 hodinami

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Spojené státy americké oznámily uvalení nových sankcí, které míří na dvě největší ropné společnosti v Rusku, Rosněfť a Lukoil. Tato opatření mají zvýšit tlak na Moskvu, aby se zapojila do vyjednávání o mírové dohodě na Ukrajině. Prezident Donald Trump uvedl, že jeho rozhovory s Vladimirem Putinem nikam nevedou, přestože jsou vždy dobré. Řekl to po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nímž jednal o průběhu mírových jednání.

před 57 minutami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

Miloš Zeman

Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět

Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad. 

včera

včera

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

včera

včera

včera

Větrný rukáv

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko

Finský premiér Petteri Orpo vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby povolil Ukrajině používat americké řízené střely dlouhého doletu Tomahawk k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Orpo, jehož země sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouhou hranici a patří mezi nejvíce jestřábí evropské země v oblasti bezpečnosti, to uvedl v rozhovoru pro Politico.

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá

Nejvyšší soud Organizace spojených národů, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ), ve středu rozhodl, že Izrael musí zajistit základní potřeby Palestinců v Gaze a povolit vstup humanitárním agenturám OSN do enklávy. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon označil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „hanebné“. Verdikt sice není právně závazný, ale ICJ věří, že má „velkou právní váhu a morální autoritu“.

včera

Marija Zacharovová, též Ocelová Marija

EU řeší, co s ruskými aktivy. Rusko hrozí „bolestivou reakcí“, pokud je zabaví

Ruské ministerstvo zahraničí varovalo Evropskou unii před konfiskací zmrazených ruských aktiv, která jsou uložena u společnosti Euroclear. Mluvčí Marija Zacharovová ve čtvrtek prohlásila, že takový krok by byl považován za „krádež“ a vyvolal by „bolestivou reakci“ ze strany Moskvy. Podle ní EU nemá pro takový akt žádný právní základ.

včera

Dmitrij Medveděv

Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce

Spojené státy uvalily sankce na klíčové ruské ropné giganty, což vyvolalo v Moskvě smršť emocí a rozporuplných reakcí. Prezident Donald Trump tak poprvé přímo zasáhl velké energetické společnosti Rosněfť a Lukoil, což je významný obrat. Reakce spojenců Vladimira Putina se pohybovaly od popírání dopadu přes hněv až po připomínání údajně dojednaných ekonomických dohod.

včera

Marija Zacharovová

Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení

Rusko označilo cvičení NATO zahrnující jaderné zbraně za „hluboce destabilizující“ a varovalo, že povedou ke zvýšení napětí a rizika. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že samotná existence „společných jaderných misí“, v rámci nichž země Aliance pravidelně zdokonalují své dovednosti v kolektivním použití amerických jaderných zbraní nasazených v Evropě, je krajně destabilizující. NATO provedlo své hlavní každoroční jaderné cvičení tento měsíc, převážně v Severním moři, daleko od Ruska a Ukrajiny. Zacharovová zdůraznila, že Moskva nebude tato cvičení ignorovat a zohlední je při svém vojenském plánování.

včera

Lesní požár

Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?

V roce 2024 shořelo na Ukrajině téměř milion hektarů půdy, což je více než dvojnásobek plochy spálené ve stejném období v celé Evropské unii. Zatímco požáry v horkém a suchém počasí podporovaly miny a ostřelování, záběry z dronů útočících na hasiče vyvolávají otázku válečných zločinů. Analýza satelitních snímků, monitorovacích dat a svědectví z místa spojuje ničení ukrajinských lesů přímo s ruskou invazí. Nejvíce zasažené oblasti se táhnou v oblouku podél frontové linie.

včera

Tomáš Řepa

„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak bezpilotní letouny za poslední léta promluvily do vývoje moderního konfliktu, zejména toho na Ukrajině. Promluvil také o připravenosti Evropy i České republiky na případnou dronovou válku. „Je zjevné, že evropské armády na tyto hrozby nyní dostatečně připravené nejsou a změní se to až postupem času v horizontu měsíců, ale spíše až let,“ upozornil.

včera

Barma, ilustrační foto

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

V Myanmaru dochází k výraznému posunu vojenské rovnováhy ve prospěch junty. Tento trend nejlépe ilustruje osud města Kyaukme, které leží na hlavní obchodní trase z čínských hranic. Po měsících tvrdých bojů získala město loni povstalecká Národní osvobozenecká armáda Ta'ang (TNLA). Tato akce byla vnímána jako klíčové vítězství opozice, signalizující možný úpadek morálky vojenské junty, která se chopila moci při převratu v roce 2021. Avšak armádě stačily pouhé tři týdny k tomu, aby Kyaukme tento měsíc dobyla zpět.

včera

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze

Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“

včera

Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

Zdroj: Libor Novák

