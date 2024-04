Na Izrael míří přes sto dronů, válka začala. Panují obavy z íránského raketového útoku

Americká stanice CNN s odvoláním na íránská státní média sdílela informace o tom, že Írán měl vypustit první vlnu balistických střel. Tyto informace v současné době nelze nezávisle ověřit.

Írán podle informací původně izraelských médií v noci na neděli vypustil přes sto dronů směrem proti židovskému státu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně svolal válečný kabinet, jak informoval server Times of Israel. „Jedná se o závažnou a nebezpečnou eskalaci. Naše obranné a útočné kapacity jsou před tímto rozsáhlým útokem z Íránu v nejvyšší pohotovosti,“ prohlásil mluvčí izraelského resortu obrany Daniel Hagari.

Izrael plánuje drony vyslané z Íránu zachytit ještě předtím, než se dostanou do jeho vzdušného prostoru. CNN s odvoláním na izraelská média už dříve upozornila , že součástí útoku jsou i rakety.

Nedlouho poté Íránské revoluční gardy (IRGC) vydaly prohlášení o tom, že součástí útoku jsou právě i rakety. „V reakci na zločin sionistické entity, která zaútočila na íránský konzulát v Sýrii, jsme zahájili operaci s použitím bezpilotních letounů a raket. Operace byla provedena s využitím desítek raket a bezpilotních letounů, které zasáhly konkrétní cíle na okupovaných územích,“ stálo v něm. Sdílela ho katarská stanice Al-Džazíra.

Do pohotovosti uvedla svou protivzdušnou obranu například Sýrie. „Sýrie uvedla do stavu nejvyšší pohotovosti své systémy obrany země-vzduch ruské výroby Pantsir v okolí hlavního města Damašku a hlavních základen pro případ izraelského útoku,“ zaznělo ze zdroje blízkého izraelské armádě.

Izrael mezitím vyjadřoval připravenost. „Jsme připraveni na jakýkoli scénář, jak obranný, tak útočný. Stát Izrael je silný. Izraelské obranné síly jsou silné. Veřejnost je silná,“ uvedl Netanjahu podle britské stanice BBC.