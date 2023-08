Na Slovensku byl zadržen bývalý policejní prezident Gašpar. Fico ho má na kandidátce

"V časných ranních hodinách v Nitranském kraji zasahovala Národní kriminální agentura. Během akce s krycím názvem Ezechiel 7 byly zadrženy dvě obviněné osoby RS a TG, a to v souvislosti s podezřením z korupční trestné činnosti," uvedla policie na facebooku.

Vzhledem k probíhajícím zajišťovacím úkonům, včetně výkonu domovní prohlídky na základě příkazu soudce pro přípravná řízení, není podle policie možné aktuálně poskytnout žádné bližší informace.

"Ve věci, ve které vykonává dozor prokurátor Úřadu speciální prokuratury, provádí v současnosti úkony policie, proto se k ní nebudeme vyjadřovat," uvedla pro TASR mluvčí Generální prokuratury Jana Tökölyová.

Obviněný měl být kromě Gašpara i podnikatel Norbert Bödör, který ale zadržen nebyl, protože je momentálně na dovolené. Vypovídat by mohl začátkem příštího týdne. Zadržení svého otce syn Pavel Gašpar okomentoval jako "předvolební cirkus", uvedl server Aktuality s tím, že o korupci dvojice policistů měl vypovídat někdejší policista Bernard Slobodník.

Fico označil zadržení Gašpara za projev zoufalství. "Pro takový útok proti nejsilnější opoziční politické straně šest týdnů před volbami neexistuje žádný jiný důvod, jen poškození Směru-SD a pomsta Tiboru G. za jeho usilovné odkrývání špinavostí NAKA a ÚSP," napsal Fico na sociální síti s tím, že jde o "hrubý nedemokratický zásah" do průběhu voleb.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podle deníku Sme o zadržení policejního exprezidenta nevěděla. Reagovala tak na tvrzení Roberta Fica, který řekl, že prezidentka o policejní akci věděla a dala k ní souhlas.

Čaputová uvedla, že chápe, že je pro něj nepředstavitelné, že by policie mohla fungovat bez politického řízení či zasahování do jednotlivých případů. "V každé demokracii je stíhání představitelů politické opozice citlivá věc, která může vyvolávat různé reakce, o to víc je třeba, aby tyto kroky policie vysvětlila veřejnosti v mezích, které její zákon umožňuje," dodala.