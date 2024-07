NATO pošle do Kyjeva zvláštního vyslance, bude řídit pomoc Ukrajině

Toto oznámení přišlo krátce před summitem NATO ve Washingtonu, který se bude konat od 9. do 11. července. Na tomto summitu se očekává, že lídři členských států formálně schválí plán na koordinaci vojenské pomoci Ukrajině prostřednictvím mise nazvané Bezpečnostní pomoc a výcvik NATO pro Ukrajinu (NSATU).

Zatím není jasné, kdo bude jmenován do nové pozice v Kyjevě. Další podrobnosti budou oznámeny po oficiálním výběrovém řízení, uvedl mluvčí a potvrdil informace zveřejněné v deníku Wall Street Journal.

NATO má v Kyjevě oficiální zastoupení již téměř deset let, včetně styčné kanceláře a informačního a dokumentačního centra, které funguje od konce 90. let. Tento úřad udržuje kontakty s ukrajinskými ministerstvy a zaměřuje se na podporu politického a praktického dialogu a spolupráce.

Mise NSATU bude první svého druhu, která oficiálně poskytne tento typ pomoci Kyjevu. Dosud členské státy NATO koordinovaly svou pomoc prostřednictvím neformální Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny vedené Spojenými státy.

Evropští členové NATO se však obávají, že pokud by se Donald Trump vrátil do úřadu amerického prezidenta, podpora USA pro ukrajinskou obranu by mohla klesnout.

Ústředí NSATU bude ve Wiesbadenu v Německu, dodala DPA.