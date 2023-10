Nejde jen o Izrael. Íránské zapojení může ohrozit zájmy Saúdů, hrozí rozsáhlejší válka

Podle serveru Politico navíc teď Bílý dům bude muset upustit od koncentrace pozornosti vůči Číně. Z rozšíření konfliktu tedy může čerpat i ona. Region hostí mnoho amerických vojáků a zároveň rivalských zemí, píše zpravodajský server.

Na pomoc Hamásu může přijít hned několik zemí, v jejichž čele stojí Írán a další arabské země. Lidské zdroje a rozšíření konfliktu do jiných částí Izraele pak může poskytnout palestinské uskupení Hizballáh v Libanonu.

Izraeli nezbylo nic jiného než upozornit další subjekty, aby se do války nezapojily. „Rozšíření arény boje proti Izraeli se setká s obzvláště tvrdou reakcí, včetně rozhodných a smrtících akcí ze strany Izraele,“ uvedl jeden z tamních představitelů pod podmínkou anonymity.

Jako skutečný viník konfliktu se zatím jeví Írán. Mluvčí Hamásu jeho podporu potvrdil a samotní íránští představitelé útok proti Izraeli vřele vítali. Nikdo ale úhlavního nepřítele Izraele neobvinil, protože se Hamás snaží držet vlastní nezávislost na Teheránu, a to i přes stávající podporu.

Potvrdil to také šéf americké diplomacie Antony Blinken. „V tuto chvíli nemáme nic, co by nám ukazovalo, že Írán byl přímo zapojen do tohoto útoku, do jeho plánování nebo provedení, ale je to něco, co velmi pečlivě zkoumáme,“ shrnul. Spojené státy ale i tak mohou kvůli podpoře radikálů zvažovat uvalení dalších sankcí proti Íránu.

Dalším z kritických hráčů v regionu je Saúdská Arábie. Nejen Spojené státy se snaží zprostředkovat normalizaci izraelsko-saúdských vztahů, za což by Rijád od Washingtonu získal bezpečnostní záruky a jiné výhody. Saúdové a jiné arabské země sice vydaly prohlášení sympatizující s Palestinci, nicméně případné íránské zapojení do konfliktu se může stát záminkou i pro válku mezi Rijádem a Teheránem.

Takový krok by totiž mířil přímo proti saúdskoarabským zájmům. K tomu Saúdská Arábie vnímá Írán jako bezpečnostní hrozbu a s Izraelem v otázce Teheránu neformálně spolupracuje.

Izrael zatím uzavřel dohody o normalizaci vztahů s Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a Marokem. Také ekonomické pobídky hrají roli v možnosti uzavření stejné dohody s Rijádem.