Německo má plán pro válku s Ruskem. Na téměř 70 stranách se řeší odvody či příděly jídla

Americká stanice CNN shrnula, že by válečný stav s Ruskem znamenal nejen povinné odvody do armády, ale také že by kvalifikovaní dělníci nad 18 let mohli být nuceni vykonávat určitá zaměstnání, například v pekárnách a na poštách. Toto zaměstnání by zároveň nesměli opustit. Na pozice v armádě a ve státní správě pak mohou být v případě války převeleni lékaři, psychologové, zdravotní sestry a veterináři.

V Německu bude rovněž v případě války s Ruskem zaveden přídělový systém. Pokud by nastal nedostatek potravin, vláda by vytvořila zásoby, které občanům zajistí jedno teplé jídlo denně. „Federální zásoby by zahrnovaly potraviny jako rýži, luštěniny a kondenzované mléko,“ stojí v téměř sedmdesátistránkovém dokumentu s názvem „Rámcová směrnice pro celkovou obranu“.

Benzín a nafta budou v případě nedostatku přidělovány za pomoci kupónů. Podzemní stanice hromadné dopravy se promění v provizorní bunkry a nemocnice se budou muset připravit na příliv pacientů. Jako dočasné bunkry pak mohou sloužit například sklepy, podzemní garáže a stanice metra. „K útokům může dojít s extrémně krátkou výstražnou dobou,“ varuje dokument.

Plány představila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová. „Ruská agrese zcela změnila bezpečnostní situaci v Evropě – především u našich východních partnerů v EU a NATO, například v pobaltských státech, ale také kvůli hybridním hrozbám, jako jsou kybernetické útoky, špionáž a dezinformace zde,“ prohlásila.

Německo se podle ní musí lépe vyzbrojit proti ruské agresi. „Kromě všech ochranných opatření našich bezpečnostních orgánů a vojenského odstrašení a obrany musíme proto také dále posilovat civilní ochranu,“ zdůraznila.

V dokumentu se dále uvádí, že v případě vypuknutí války „nemůže německé obyvatelstvo počítat s tím, že státem organizovaná pomoc bude poskytnuta okamžitě, a to kvůli současnému vzniku škod na velkém počtu míst.“ Může se tak stát, že civilisté budou muset nejprve pomoct sami sobě, eventuelně také sousedům.

Opatření se dotknou také médií. Deutsche Welle coby státní vysílací společnost bude povinna „poskytovat vládě informace o vysílacích časech pro vyhlašování nových zákonů, nařízení a aktualizací“. Tato média budou povinna okamžitě sdílet důležité informace od vlády. Německé meteorologické služby budou v případě války pokračovat normálně, ale úřady by teoreticky mohly zakázat nebo omezit zveřejňování předpovědi.

Dokument byl zveřejněn v době, kdy stoupá napětí mezi Ruskem a západními spojenci. Německo se připravuje jako jedna z předních evropských mocností, která má velkou šanci Rusku v případě přímého střetu odolávat v dlouhodobém horizontu. Německý ministr obrany Boris Pistorius před několika dny varoval, že „do roku 2029 musíme být připraveni na válku“.