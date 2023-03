Netanjahu se nevzdává justiční reformy. Kritice navzdory

Lídr izraelské opozice Jair Lapid vzápětí řekl, že Netanjahu pokračuje v šíření lží a že o skutečný dialog nemá zájem.

"Nemůžeme dopustit, aby jakýkoli spor ohrozil naši společnou budoucnost," řekl Netanjahu. "Udělám vše pro uklidnění situace a nastolení soudržnosti," dodal.

Zpravodajský web The Times of Israel (TOI) píše, že premiér v projevu avizoval, že se do reformy soudnictví silně zapojí, ačkoliv mu to zakazuje dohoda o střetu zájmů. Prosadit legislativu o výběru soudců chce podle listu navzdory námitkám opozice.

Netanjahuův slib přichází den poté, co izraelský parlament schválil zákon, který výslovně blokuje možnost, aby nejvyšší soud nařídil premiérovi volno. Zákon je chápán jako reakce na obavy, že by nejvyšší soud mohl Netanjahua donutit k odstoupení kvůli možnému střetu zájmů, který vzniká prosazováním soudní reformy, zatímco je souzen kvůli obviněním z korupce.

"Dosud jsem měl svázané ruce, nyní se do toho zapojím," uvedl Netanjahu podle TOI. Premiér podle listu tvrdí, že poslouchá výhrady opozice, ale zároveň oznamuje, že hodlá pokračovat v prosazování legislativy, která dá vládnoucí koalici kontrolu nad jmenováním soudců.

Lídr opozice Lapid po premiérově projevu řekl, že Netanjahu pokračuje v šíření lží. Premiér podle Lapida nad situací ztratil kontrolu a za nitky tahá ministr spravedlnosti Jariv Levin.

"Hlas je Netanjahua, ale je to v rukou Levina," uvedl Lapid. Podle lídra opozice premiérův dnešní projev jen dokazuje, že o dialog nestojí a ve skutečnosti "blufuje".