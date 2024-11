Timothy West, uznávaná britská hvězda jeviště a plátna, zemřel ve věku 90 let

Rodina Timothyho Westa oznámila smutnou zprávu o jeho odchodu prostřednictvím sociální sítě X. "Po dlouhém a mimořádném životě na pódiu i mimo něj zemřel v úterý večer pokojně ve spánku náš drahý otec Timothy West," uvedli ve společném prohlášení. Dále zmínili, že byl na sklonku svého života obklopen blízkými. Po Westovi zůstala široká rodina – sestra, dcera, dva synové, sedm vnoučat a čtyři pravnoučata – kteří nyní truchlí nad ztrátou této ikonické osobnosti.

Timothy West byl v Británii známý především jako výrazná divadelní osobnost, ale svou hereckou stopu zanechal i v mnoha filmových a televizních projektech. Diváci si ho mohou pamatovat z klasických adaptací děl Charlese Dickense jako Oliver Twist a Ponurý dům, stejně jako z oblíbených seriálů, například Hercule Poirot. Zahrál si také ve snímcích Titanic z roku 2012 nebo 102 dalmatinů.

Narodil se v roce 1934 v Bradfordu, pocházel z herecké rodiny – jeho rodiči byli herci Lockwood West a Olive Carleton-Croweová. Navštěvoval Bristol Grammar School, kde studoval vedle pozdějších hvězd, jako byli Julian Glover a Dave Prowse (známý jako Darth Vader ze Star Wars). West svou hereckou dráhu zahájil jako asistent režie v divadle Wimbledon Theatre, což ho později přivedlo k úspěšné kariéře v hereckém světě.

Podle BBC West zahájil svou kariéru v 60. letech. Širší britské publikum si získal v 70. letech, kdy účinkoval v televizních adaptacích Shakespearových her Richard II. a Eduard II.

Timothy West zazářil na filmovém plátně jako člen francouzské zpravodajské služby ve známé adaptaci románu Fredericka Forsytha Den šakala z roku 1973. V 80. letech si ho diváci oblíbili v komediálním dramatu Brass, kde ztvárnil postavu nemilosrdného obchodníka Bradleyho Hardacre. Mezi jeho další výrazné role patřil kriminální seriál Lyndy La Planteové Framed z roku 1992 a dětský seriál Smokescreen, kde si zahrál filmaře Franka Sheringhama.

Na britské televizní scéně zanechal další výraznou stopu díky roli Geoffreyho v sitcomu Not Going Out, otce Lucy Adamsové. V roce 2013 se objevil v oblíbené Coronation Street jako Eric Babbage a později ztvárnil Stana Cartera, patriarchu rodiny Carterových, v EastEnders v letech 2014 a 2015.

Během své kariéry se také proslavil ztvárněním významných historických postav, mimo jiné třikrát v roli britského premiéra Winstona Churchilla ve filmech From Churchill and the Generals (1979), The Last Bastion (1984) a Hiroshima (1995). Vedle toho hrál také kardinála Wolseyho v adaptaci Shakespearova Jindřicha VIII., Michaila Gorbačova v dramatu Průlom v Reykjavíku (1987) a rasistického jihoafrického policistu ve filmu Cry Freedom od Richarda Attenborougha.

V roce 1980 se stal uměleckým ředitelem divadla Old Vic v Londýně, kde se pokusil o inscenaci Macbetha s Peterem O'Toolem v hlavní roli. Toto období jeho působení však poznamenala kontroverze a hádky ohledně inscenace, které West nakonec veřejně popřel po silně kritických ohlasech.

Pravidelně se vracel k Shakespearovi a mezi jeho významné role patří dvakrát ztvárněný král Lear, a to v letech 2002 a 2016. Roku 2019 se objevil jako vojín Godfrey v Dad's Army: The Lost Episodes, kde oživil tři ztracené epizody slavné britské komedie Dad's Army.

Jeho poslední televizní role byla ve středeční epizodě seriálu Doctors na BBC One, která tak nyní připomíná jeho herecký odkaz. Seriálový tým na sociálních sítích uvedl: "Dnešní epizoda Doctors je dojemnou připomínkou jeho neuvěřitelného talentu a bylo mi ctí, že se k nám připojil. Posíláme upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům."