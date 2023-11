Netanjahu: Válka proti Hamásu bude pokračovat, dokud nedosáhneme svých cílů

"Chci, aby bylo jasno. Válka pokračuje. Budeme pokračovat, dokud nedosáhneme svých cílů," prohlásil premiér Netanjahu, který vystoupil vedle svých kolegů, členů válečného kabinetu, ministra bez portfeje Bennyho Gance a ministra obrany Joava Galanta.

Izraelské odhodlání neustoupit ve válečném úsilí Netanjahu také sdělil Bidenovi během jejich krátké konverzace před zahájením tiskové konference. Očekává se, že minimálně čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem začne ve čtvrtek dopoledne, zhruba jeden a půl měsíce od začátku konfliktu.

Izraelská vláda schválila dohodu, na základě které má Hamás propustit zhruba 50 rukojmích. Hamás dohodu přivítal s tím, že dojde k osvobození 150 Palestinců a přísun humanitární pomoci do Gazy.

Podle dohody má Hamás propustit alespoň 50 z celkových asi 240 rukojmích, které zadržuje v Pásmu Gazy od útoku ze 7. října. Izraelská vláda oznámila, že bude prodlužovat přestávku v bojích o jeden den za každých deset propuštěných rukojmích.

"Izraelská vláda se zavázala vrátit všechny rukojmí do jejich domovů. Dnes v noci schválila plán první fáze dosažení tohoto cíle," uvedl v prohlášení úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Nebylo stanoveno přesné datum začátku dočasného příměří. Izrael uvedl, že mezi první propuštěné rukojmí budou patřit ženy a děti.

Podle dohody mají izraelské úřady propustit 150 palestinských žen a dětí z izraelských věznic. Hamás, který dohodu potvrdil, uvedl, že první budou propuštěny ženy a děti, ale v prohlášení úřadu izraelského premiéra palestinští vězni nebyli zmíněni.

Před hlasováním o dohodě uvedl Netanjahu, že Izrael po skončení dočasného příměří bude pokračovat v ofenzivě proti Hamásu.

Dohodu schválil izraelský kabinet výraznou většinou. Podle Times of Israel dohodu podpořila většina z 38 členů kabinetu, proti byli jen ti za krajně pravicovou stranu Židovská síla (Ocma Jehudit).

Podle vysoce postaveného představitele Bílého domu, který si přál zůstat anonymní, má Hamás začít propouštět rukojmí asi 24 hodin po schválení dohody všemi stranami. Izraelská média naznačují, že první rukojmí by mohli být propuštěni nejdříve ve čtvrtek.

Mezi 50 propuštěnými zajatci, které Hamás drží v Pásmu Gazy, jsou i tři Američané, včetně jednoho dítěte, uvedla agentura Reuters.

Představitelé Spojených států, Evropské unie a Ruska dohodu vítají. Termín klidu zbraní, který by měl být podle Kataru znám do 24 hodin, plánuje EU využít k poskytnutí humanitární pomoci do Pásma Gazy, jak uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Americký prezident Joe Biden vyjádřil mimořádnou radost nad zprávou o příměří. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) zdůraznil svou ochotu pomoci. I Evropská komise udělá vše pro to, aby využila tuto přestávku k poskytnutí humanitární pomoci do Gazy.

"Jsem nesmírně potěšen, že některé z těchto statečných duší, které prožily týdny zajetí a nevýslovného utrpení, se po úplném naplnění této dohody shledají se svými rodinami," uvedl Biden. Poděkoval představitelům Kataru, Egypta a Izraele za jejich úsilí a zdůraznil důležitost dodržení všech aspektů dohody, s tím, že hodlá zůstat v kontaktu s představiteli těchto států.

Izraelský prezident Jicchak Herzog vyjádřil podporu dohodě o propuštění rukojmích. "Je to morální a etická povinnost, která správně vyjadřuje židovskou a izraelskou hodnotu vykoupení zajatců, a doufám, že to bude významný první krok pro návrat všech rukojmí domů," řekl Herzog.