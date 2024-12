Nizozemsko se postavilo ICC? Existují scénáře, jak Netanjahua nezatknout, prohlásil Schoof

Tento zatykač, vydaný kvůli podezření z válečných zločinů, zavazuje signatářské státy Římského statutu k jeho naplnění, což znamená zatčení osoby, na kterou byl zatykač vydán.

Mezinárodní trestní soud minulý týden vydal zatykače na izraelského premiéra Netanjahua, bývalého ministra obrany Joava Galanta a vůdce ozbrojeného křídla Hamásu Muhammada Dajfa.

Tito čelí obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných během konfliktu v Pásmu Gazy. Zatykače však vyvolaly širokou mezinárodní debatu, přičemž některé státy, včetně USA, Maďarska, Francie a Itálie, se k rozhodnutí ICC postavily kriticky.

Předseda nizozemské vlády Schoof zdůraznil, že jeho země respektuje mezinárodní právo a závazky vyplývající z Římského statutu. Přesto však naznačil, že by mohly existovat způsoby, jak by Netanjahu mohl navštívit Nizozemsko, aniž by byl zadržen. Podle Schoofa by to záleželo na okolnostech a důvodu takové návštěvy.

Uvedl také možnost, že by Netanjahu mohl navštívit některou z mezinárodních organizací sídlících v Haagu, jako je například Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). ICC, který vydal zatykač, sídlí rovněž v Haagu, což situaci činí o to citlivější.

Mezi státy, které vyjádřily pochybnosti o vykonatelnosti zatykače, patří například Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na oficiální návštěvu a slíbil, že zatykač ICC nebude v Maďarsku naplněn. Francie zase upozornila, že Netanjahu by mohl mít jako předseda vlády imunitu vůči opatřením ICC, protože Izrael není signatářem Římského statutu.

Itálie rovněž zpochybnila možnost jeho zadržení, dokud zastává funkci předsedy vlády. Rozhodnutí ICC ostře kritizovaly i Spojené státy, které jurisdikci tohoto soudu neuznávají.