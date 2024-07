Nizozemsko pošle Ukrajině první stíhačky F-16

Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová v dopise adresovaném parlamentu před úterní výměnou vlády uvedla, že potřebná povolení k dodávce stíhaček na Ukrajinu byla udělena. Z bezpečnostních důvodů však neuvedla termín jejich dodání a počet stíhaček v první várce.

Nizozemsko je důležitou součástí mezinárodní koalice, která chce posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny pomocí stíhaček F-16. Vedle Nizozemska Ukrajinu podpoří například i Dánsko.

Nizozemská vláda dříve dodala stíhačky F-16 do výcvikového zařízení v Rumunsku, kde se ukrajinští piloti a pozemní personál učí létat a udržovat letadla v bojových podmínkách.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj loni dohodu o darování stíhaček označil za "průlomovou" a dodal, že bojová letadla posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu a pomohou s protiútokem.

Američtí úředníci se neoficiálně vyjádřili, že stíhačky ani s vyškoleným personálem moc nezmění, protože ruské vzdušné síly a obranný systém jsou na velmi dobré úrovni, píše Reuters.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jedním z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.