Nová dohoda je na stole. Šestitýdenní příměří a propuštění rukojmích výměnou za palestinské vězně

První fáze návrhu zahrnuje i návrat palestinských civilistů, kteří byli vysídleni na sever Pásma Gazy, a dodávku 400 až 500 kamionů humanitární pomoci denně pro hladovějící obyvatele. Tuto informaci poskytl zdroj blízký jednáním, který však zůstal nejmenován.

Bílý dům předtím oznámil, že vyjednavači předložili návrh palestinské militantní skupině po víkendových jednáních v Káhiře.

Podle zdroje z hnutí Hamás by v první části dohody bylo propuštěno "800 až 900 palestinských vězňů" za 42 unesených žen, dětí a seniorů. Někteří z nich si odpykávají doživotní tresty nebo dlouhé tresty v izraelských věznicích.

Druhá fáze by se týkala propuštění všech izraelských rukojmí, včetně vojáků a důstojníků, za palestinské vězně, se kterými by se dohodli v nejbližších dnech, dodal zdroj.

"Tato fáze zahrnuje i zrušení izraelských vojenských kontrolních stanovišť na pobřežní silnici ar-Rašíd na západě Pásma Gazy a na cestě Saláh ad-Din na východě," uvedl.

Návrh také zahrnuje to, že izraelské síly by se držely "ne méně než 500 metrů od obou cest, bez zasahování nebo bez kontroly vysídlených lidí". Drony by také monitorovaly přechod ozbrojených mužů po obou cestách.

Třetí část dohody by pak podle zdroje z Hamásu zahrnovala trvalé příměří a úplné stažení izraelské armády z Pásma Gazy.