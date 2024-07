Paříž a co dál? Nad budoucností olympijských her visí strašák

Zimní varianta olympijských her je pro řadu sportovních fanoušků již neodmyslitelná. Je pochopitelné, že popularitu mají zejména v zemích, kde se zimní sporty dají vůbec provozovat.

Zimní olympijské hry proto nikdy nepořádala země na jih od obratníku Raka, a už vůbec ne země jižně od rovníku. Od toho se odráží i celkové medailové pořadí – historicky nejvíce cenných kovů zatím obdrželi Norové, druzí jsou Američané a třetí Němci.

Podle Mezinárodního olympijského výboru existuje celá řada podmínek, které připadají v úvahu, než vybere pořadatele. Do úvahy bere geografické (zejména klimatické), ekonomické a sociální podmínky – to znamená, že nemá smysl pořádat zimní olympijské hry například v Maroku, odkud pochází jen minimum sportovců a pro fanoušky není tolik atraktivní cestovat do země s teplým klimatem, aby se dívali na zimní sporty.

MOV se nově snaží o zavedení dialogu „s cílem prozkoumat a vytvořit zájem měst/regionů/krajin a národních olympijských výborů o jakoukoli olympijskou akci“. Omezí se tím další výdaje, které zájemci o pořádání her vynakládali, aby je MOV zvolil jako hostitele. V rámci tohoto dialogu už bylo zvoleno americké Salt Lake City jako pořadatel her v roce 2034.

Společně s klimatickou změnou ale přicházejí problémy i pro tyto potenciální hostitele. Napsal o tom například americký list New York Times. Od roku 2040 podle informací deníku nebude možné pořádat olympijské hry v ruském Soči nebo kanadském Vancouveru. Riziko přílišného oteplení panuje i v rakouském Innsbrucku, francouzském Grenoblu nebo norském Oslu. Nejenže budou postrádat přírodní sníh – hrozí, že situaci nezachrání ani ten umělý.

Když se konaly olympijské hry roku 2014 v Soči, museli organizátoři vykázat velkou dávku kreativity. Shromáždili sníh z minulé zimy a uložili na stinných místech a pokryli izolací. Obdobný přístup zvolili i pořadatelé ve Vancouveru v roce 2010. Přesto si sportovci na obou hrách stěžovali na špatné sněhové podmínky, které „vedly k nespravedlivým“ výsledkům.

Lyžaři mohou označit soutěž za nespravedlivou například ve chvíli, kdy měnící se podmínky na trati způsobují zrychlování a zpomalování podle denního období. V Soči si stěžovali snowboardisté na halfpipe – kvůli hrbolům a mokrému sněhu jich až polovina spadla.

V minulosti organizátoři řešili nepříznivé podmínky přenesením akcí dovnitř, což ale není u mnoha sportů schůdná možnost. Neexistuje možnost přenést dovnitř horu potřebnou pro sjezd na lyžích nebo padesátikilometrovou trasu pro běh.

Podle NY Times se zimní olympiáda může v budoucnu konat jen v několika stejných městech. Kromě omezení při olympiádě se začínají omezovat i možnosti pro trénink. Například v USA se dle předpovědí zkrátí sezóny o polovinu do roku 2050 a dokonce o 80 % do roku 2090.