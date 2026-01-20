Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?

Zdravotní stav devětasedmdesátiletého amerického prezidenta Donalda Trumpa se na začátku druhého roku jeho mandátu stal vděčným tématem k diskusím. Virální záběry, rozporuplná vyjádření Bílého domu a absence kompletních lékařských záznamů vyvolávají vlnu spekulací o jeho fyzické i kognitivní kondici. Celá debata navíc otevírá nepříjemné otázky ohledně transparentnosti moci v nejvyšších patrech americké politiky.
Vlnu diskusí odstartovaly záběry ze zářijové piety k výročí 11. září, kde kamery zachytily výrazný pokles pravé strany prezidentova obličeje. Sociální sítě okamžitě zaplnily teorie o prodělané mrtvici, které podpořil i profesor medicíny Bruce Davidson z Washington State University. Ten na základě prezidentovy šouravé chůze a občasného mumlání odhadl, že k neurologické příhodě mohlo dojít již v první polovině roku 2025.
Bílý dům tyto zprávy rázně odmítl jako dezinformace, ovšem jeho vlastní vysvětlení některých příznaků působí někdy až kuriózně. Modřiny na prezidentových rukou, které byly vidět během schůzky s Emmanuelem Macronem, mluvčí Karoline Leavittová připsala „neustálému podávání rukou“. Oteklé kotníky a potíže s chůzí pak administrativa vysvětlila chronickou žilní nedostatečností s tím, že prezident užívá aspirin jako prevenci.
Historikové připomínají, že utajování zdravotních problémů prezidentů má v USA dlouhou tradici. Barbara Perryová uvádí příklady Woodrowa Wilsona, který vládl po těžké mrtvici, nebo Franklina D. Roosevelta na invalidním vozíku. Podle ní je současná situace riziková hlavně kvůli kombinaci vysokého věku, extrémního pracovního tlaku a uzavřené kultury loajality, která brání otevřené diskusi o schopnosti prezidenta vykonávat úřad.
Trump s oblibou kontruje tvrzením, že v kognitivních testech dosahuje „perfektních“ výsledků a je v lepší formě než před pětadvaceti lety. Odborníci však upozorňují, že test MoCA, kterým se prezident pyšní, je pouze základním sítem pro odhalení rané demence, nikoliv důkazem výjimečné inteligence. Ironií osudu zůstává, že prezident často mluví o své mentální bystrosti těsně předtím, než na veřejných akcích viditelně upadne do mikrospánku.
Výraznou pozornost poutá také Trumpova životospráva a rodinná anamnéza. Přestože se v Bílém domě opět objevil červený knoflík pro objednávání dietní koly, prezident odmítá jakýkoliv pravidelný pohyb. Robert F. Kennedy Jr., kterého Trump pověřil dohledem nad zdravím národa, se o prezidentově dietě vyjádřil s nadsázkou, že vůbec nechápe, jak s takovým jídelníčkem může být stále naživu.
Uvnitř Republikánské strany zůstává téma zdraví naprostým tabu, zejména před blížícími se volbami do Kongresu. Ačkoliv 25. dodatek ústavy teoreticky umožňuje převod moci v případě nezpůsobilosti, politologové jej považují za „nukleární opci“, která je v dnešní polarizované Americe téměř nepoužitelná. Mlčení je pro okolí prezidenta zatím bezpečnější cestou než přiznání jakékoliv slabosti.
Celá pravda o zdravotním stavu Donalda Trumpa tak pravděpodobně vyjde najevo až dlouho po skončení jeho funkčního období. Do té doby zůstávají veřejnosti k dispozici pouze kusé lékařské zprávy dr. Seana Barbabelly a vizuální analýzy jeho veřejných vystoupení.
Tragická střelba otřásla v úvodu nového týdne Chřibskou na Děčínsku. Při útoku na městském úřadě přišel o život jeden člověk, mezi šesticí zraněných má být místní starosta. Útočník si zřejmě vzal život sám, předtím se dostal do přestřelky s přivolanými policisty. I v řadách policie došlo ke zraněním.
Zdroj: Jan Hrabě