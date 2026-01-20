Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?

Libor Novák

20. ledna 2026 11:18

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Zdravotní stav devětasedmdesátiletého amerického prezidenta Donalda Trumpa se na začátku druhého roku jeho mandátu stal vděčným tématem k diskusím. Virální záběry, rozporuplná vyjádření Bílého domu a absence kompletních lékařských záznamů vyvolávají vlnu spekulací o jeho fyzické i kognitivní kondici. Celá debata navíc otevírá nepříjemné otázky ohledně transparentnosti moci v nejvyšších patrech americké politiky.

Vlnu diskusí odstartovaly záběry ze zářijové piety k výročí 11. září, kde kamery zachytily výrazný pokles pravé strany prezidentova obličeje. Sociální sítě okamžitě zaplnily teorie o prodělané mrtvici, které podpořil i profesor medicíny Bruce Davidson z Washington State University. Ten na základě prezidentovy šouravé chůze a občasného mumlání odhadl, že k neurologické příhodě mohlo dojít již v první polovině roku 2025.

Bílý dům tyto zprávy rázně odmítl jako dezinformace, ovšem jeho vlastní vysvětlení některých příznaků působí někdy až kuriózně. Modřiny na prezidentových rukou, které byly vidět během schůzky s Emmanuelem Macronem, mluvčí Karoline Leavittová připsala „neustálému podávání rukou“. Oteklé kotníky a potíže s chůzí pak administrativa vysvětlila chronickou žilní nedostatečností s tím, že prezident užívá aspirin jako prevenci.

Historikové připomínají, že utajování zdravotních problémů prezidentů má v USA dlouhou tradici. Barbara Perryová uvádí příklady Woodrowa Wilsona, který vládl po těžké mrtvici, nebo Franklina D. Roosevelta na invalidním vozíku. Podle ní je současná situace riziková hlavně kvůli kombinaci vysokého věku, extrémního pracovního tlaku a uzavřené kultury loajality, která brání otevřené diskusi o schopnosti prezidenta vykonávat úřad.

Trump s oblibou kontruje tvrzením, že v kognitivních testech dosahuje „perfektních“ výsledků a je v lepší formě než před pětadvaceti lety. Odborníci však upozorňují, že test MoCA, kterým se prezident pyšní, je pouze základním sítem pro odhalení rané demence, nikoliv důkazem výjimečné inteligence. Ironií osudu zůstává, že prezident často mluví o své mentální bystrosti těsně předtím, než na veřejných akcích viditelně upadne do mikrospánku.

Výraznou pozornost poutá také Trumpova životospráva a rodinná anamnéza. Přestože se v Bílém domě opět objevil červený knoflík pro objednávání dietní koly, prezident odmítá jakýkoliv pravidelný pohyb. Robert F. Kennedy Jr., kterého Trump pověřil dohledem nad zdravím národa, se o prezidentově dietě vyjádřil s nadsázkou, že vůbec nechápe, jak s takovým jídelníčkem může být stále naživu.

Uvnitř Republikánské strany zůstává téma zdraví naprostým tabu, zejména před blížícími se volbami do Kongresu. Ačkoliv 25. dodatek ústavy teoreticky umožňuje převod moci v případě nezpůsobilosti, politologové jej považují za „nukleární opci“, která je v dnešní polarizované Americe téměř nepoužitelná. Mlčení je pro okolí prezidenta zatím bezpečnější cestou než přiznání jakékoliv slabosti.

Celá pravda o zdravotním stavu Donalda Trumpa tak pravděpodobně vyjde najevo až dlouho po skončení jeho funkčního období. Do té doby zůstávají veřejnosti k dispozici pouze kusé lékařské zprávy dr. Seana Barbabelly a vizuální analýzy jeho veřejných vystoupení. 

před 1 hodinou

Nechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu pohrozil obřím clem na víno

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou

Trumpovy stupňující se ambice na ovládnutí Grónska uvrhly transatlantické vztahy do nejhlubší krize za poslední desetiletí. Evropští lídři, kteří se po Trumpově návratu do Bílého domu snažili zachovávat zdání klidu, nyní otevřeně mluví o „geopolitickém rozvodu“. Výhrůžky desetiprocentními cly vůči osmi spojencům, včetně Dánska a Velké Británie, se staly bodem, ze kterého už podle mnoha diplomatů není návratu.

Více souvisejících

Donald Trump

Aktuálně se děje

před 40 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?

Zdravotní stav devětasedmdesátiletého amerického prezidenta Donalda Trumpa se na začátku druhého roku jeho mandátu stal vděčným tématem k diskusím. Virální záběry, rozporuplná vyjádření Bílého domu a absence kompletních lékařských záznamů vyvolávají vlnu spekulací o jeho fyzické i kognitivní kondici. Celá debata navíc otevírá nepříjemné otázky ohledně transparentnosti moci v nejvyšších patrech americké politiky.

před 43 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou

Trumpovy stupňující se ambice na ovládnutí Grónska uvrhly transatlantické vztahy do nejhlubší krize za poslední desetiletí. Evropští lídři, kteří se po Trumpově návratu do Bílého domu snažili zachovávat zdání klidu, nyní otevřeně mluví o „geopolitickém rozvodu“. Výhrůžky desetiprocentními cly vůči osmi spojencům, včetně Dánska a Velké Británie, se staly bodem, ze kterého už podle mnoha diplomatů není návratu.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

Český lev

Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes oznámila nominace 33. ročníku výročních cen Český lev. V rámci 24 statutárních kategorií do druhého kola hlasování postoupilo 32 filmů, televizních seriálů a minisérií z celkového počtu 94 děl uvedených v premiéře v roce 2025. Nejvíce nominací posbíraly snímky Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001, Nahoře nebe, v dolině já a minisérie Studna.

včera

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi

Slovenský premiér Robert Fico se o uplynulém víkendu dočkal přijetí u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nezavítal nicméně do Bílého domu, jeho současný nájemník ho přijal ve vlastní rezidenci na Floridě. Politici si notovali například v kritice Evropské unie. 

včera

včera

Petr Fiala na víkendovém kongresu ODS.

Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti

Expremiér Petr Fiala (ODS) se v sobotu definitivně stáhl do ústraní. Po 12 letech totiž skončil v čele nejdéle trvale zastoupené politické strany v Poslanecké sněmovně. Zůstává jejím řadovým členem a poslancem. Objevily se však nejméně dvě spekulace ohledně jeho politické budoucnosti. Fiala se k nim vyjádřil na víkendovém stranickém kongresu. 

včera

včera

U.S. ARMY

Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi

Psal se 18. leden roku 1911, když se jednomu americkému letci podařilo něco, co se dosud nikomu nepovedlo – přistál se svým letadlem na palubě lodi. Tento jeho odvážný kousek se stal přelomem v dějinách vojenství. Letec, který provedl tento kurážný čin, se jako průkopník válečného letectví příliš neproslavil, zemřel totiž ještě téhož roku.

včera

včera

Grónsko

Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko

Americký prezident Donald Trump přišel s novým, ryze vojenským argumentem pro své kontroverzní ambice ovládnout Grónsko. Podle jeho posledních vyjádření je vlastnictví tohoto dánského autonomního území „zcela zásadní“ pro vybudování ambiciózního protiraketového štítu známého jako Golden Dome (Zlatá kopule). Analytici a experti na obranu však upozorňují, že pro realizaci tohoto nákladného projektu není nutné největší ostrov světa anektovat.

včera

Jonas Gahr Støre, norský premiér

Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo

Americký prezident Donald Trump poslal norskému premiérovi Jonasi Gahru Støreovi dopis, který vyvolal v diplomatických kruzích značné pozdvižení. Trump v něm přímo spojil své nátlakové kroky vůči Grónsku se skutečností, že mu za rok 2025 nebyla udělena Nobelova cena za mír. Obsah listu, o kterém jako první informovala stanice CBS News, potvrdil i sám norský premiér.

včera

včera

Zasedání nové vlády

Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání rázně odmítla zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek. Návrh, který připravil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík, označil současný šéf resortu Petr Macinka za pokus o protlačení agendy minulé pětikoaliční vlády. Podle hnutí Motoristé sobě i hnutí ANO není systém plošných záloh v tuto chvíli prioritou.

včera

Andrej Babiš

"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil k aktuálně nejpalčivějšímu tématu světové diplomacie – snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat do vlastnictví Grónsko. Na přímý dotaz, zda může jednoznačně prohlásit, že Česká republika stojí v tomto sporu za autonomním územím Dánska, Babiš odpověděl negativně. Podle něj není situace černobílá a Praha v tuto chvíli preferuje cestu vyjednávání a vnitroalianční dohody namísto kategorických deklarací.

včera

Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život

Tragická střelba otřásla v úvodu nového týdne Chřibskou na Děčínsku. Při útoku na městském úřadě přišel o život jeden člověk, mezi šesticí zraněných má být místní starosta. Útočník si zřejmě vzal život sám, předtím se dostal do přestřelky s přivolanými policisty. I v řadách policie došlo ke zraněním. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy