Polsko chystá státní pohřeb obětí výbuchu rakety

Náledí se už dnes v noci může objevit v celém Česku a vydrží možná až do neděle. Do sobotního večera také napadne místy až 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před náledím ústav varoval už ve čtvrtek a dnes výstrahu rozšířil.