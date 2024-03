Postrach Liptovského Mikuláše je po smrti. Medvěda, který pronikl do města, zastřelili

Medvěda zastřelili v úterý večer, k identifikaci posloužil speciální dron. Taraba o zneškodnění zvířete informoval na sociální síti, uvedla agentura TASR.

Zásahový tým organizoval společně s dalšími bezpečnostními složkami po incidentu celodenní hlídky. Na vybraných místech byly nainstalovány fotopasti, které sloužily k lokalizaci pohybu šelmy. Hlavním cílem operace bylo zajištění bezpečnosti obyvatel, jejich zdraví a majetku a zamezení návratu problémového jedince mezi lidská obydlí.

Na medvěda v ulicích Liptovského Mikuláše upozornili místní na sociální síti předminulou neděli kolem poledne. Zveřejnili fotografie či videa. Zvíře bylo viděno například v okolí obchodního centra. Policisté ho nakonec vytlačili do lesa. Zraněno bylo pět lidí ve věku od 10 do 72 let. Někteří měli škrábance, jiní byli pohryzáni, všichni zranění byli každopádně propuštěni do domácího léčení.

Například bývalý šéf zásahového týmu Marián Hletko vyjádřil názor, že medvěd nebyl problémový. Šlo podle něj o klasickou divokou šelmu, která se nedopatřením či nešťastnou náhodou dostala někam, kde sama být nechtěla. "To bylo vidět na jeho reakci, že se chtěl co nejdřív dostat pryč," uvedl podle TASR.

Úřady podle experta koukaly jen na to, že medvěd byl ve městě, ale nezabývaly se příčinami, proč se tam ocitl. "Tím, že hledáme příčiny, proč se to stalo, umíme předcházet opakování takové události," dodal Hletko.