PŘEHLEDNĚ: Kdo podpořil americké kandidáty na prezidenta?

Harrisovou podpořili prezidenti

Americká stanice CNN v pátek dopoledne přinesla informace o tom, že bývalý prezident Barack Obama a jeho žena Michelle podpořili viceprezidentku Kamalu Harrisovou v jejím boji o post první šéfky Bílého domu v historii. „Michelle a já nemůžeme být pyšnější na to, že vás můžeme podpořit a udělat vše pro to, abyste prošla těmito volbami a dostala se do Oválné pracovny,“ uvedl Obama během telefonátu s Harrisovou.

Viceprezidentku naplno podpořil také současný šéf Bílého domu Joe Biden, který minulou neděli po dlouhodobém tlaku desítek členů Demokratické strany odstoupil z kampaně. „A mimochodem, nikam se nechystám. Budu v kampani s ní, s Kamalou. Budu pracovat jako ďábel, jak jako úřadující prezident při schvalování zákonů, tak i v kampani. Víte, stále potřebujeme zachránit tuto demokracii a Trump je stále nebezpečím pro společnost. Je nebezpečím pro národ,“ zdůraznil.

Harrisovou jen do pondělního rána podpořilo 1976 stranických delegátů. „Dnes večer jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k tomu, abych se stala kandidátkou naší strany, a jako dcera Kalifornie jsem hrdá na to, že delegace mého rodného státu pomohla dostat naši kampaň na vrchol. Těším se, že brzy formálně převezmu nominaci,“ vylíčila podle stanice CNN.

Nedlouho po ohlášení svého úmyslu kandidovat Harrisová získala také podporu bývalého prezidenta Billa Clintona a první dámy Hillary Clintonové, která na prezidentku kandidovala coby první žena v historii v roce 2016.

Od Trumpa se odvracejí bývalí kolegové

Trump získal podporu od řady celebrit. Podle serveru Hollywood Reporter mezi ně patří například modelka Amber Rose, rapeři 50 Cent a Lil Wayne nebo legenda wrestlingu Hulk Hogan.

Republikánský kandidát ale získal i daleko hodnotnější podporu. Miliardář a podnikatel Elon Musk uvedl, že plánuje přispívat měsíčně částkou přibližně 45 milionů dolarů do nového fondu, který bude podporovat prezidentskou kandidaturu Donalda Trumpa. Upozornil na to The Wall Street Journal (WSJ).

Exprezident ve středu prohlásil, že miliardář a šéf Tesly mu nikdy neřekl, že plánuje přispět jeho kampani 45 miliony dolarů. Trump zároveň uvedl, že nepodporuje nahrazování vozidel se spalovacím motorem elektromobily.

Trump během posledních let přišel o několik důležitých podporovatelů. Jedním z nejdůležitějších je jeho viceprezident z let 2017 až 2021 Mike Pence. Ten řekl, že ho „s čistým svědomím“ podpořit nemůže. Nepodpoří ho ani šéf Trumpovy administrativy John Kelly.

Bývalý předseda armádního sboru náčelníků Mark Milley o Trumpovi prohlásil, že je „rádoby diktátor“. „Neskládáme přísahu jednotlivci. Skládáme přísahu ústavě a přísaháme myšlence, kterou je Amerika – a jsme ochotni zemřít, abychom ji chránili,“ prohlásil podle serveru Newsweek.

Zajímavé je, jak málo se hovoří o podpoře nebo odporu bývalého republikánského prezidenta George W. Bushe. Ten si údajně tropil posměšky z Trumpa i Bidena. „Jsem mladší než oba kandidáti a jsem příliš starý,“ řekl podle serveru USA Today.

Předposlední republikánský prezident je ještě o několik měsíců mladší než Trump, naposledy veřejně reagoval po neúspěšném atentátu na exprezidentův život v pensylvánském Butleru. „Laura a já jsme vděční, že je prezident Trump po zbabělém útoku na jeho život v bezpečí,“ řekl Bush. „A chválíme muže a ženy z Tajné služby za jejich rychlou reakci.“