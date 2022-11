Při střetu s izraelskou armádou na Západním břehu zemřel mladý Palestinec

Izraelská armáda potvrdila, že zasahovala v Nábulusu a střelbou reagovala poté, co se dostala pod palbu. List The Times of Israel uvedl, že izraelští vojáci jistili židovské poutníky, kteří mířili k Josefově hrobce.

Podle palestinských zdrojů zahynul šestnáctiletý mladík, další čtyři Palestinci utrpěli zranění. K útoku na izraelské vojáky se přihlásila teroristická skupina Islámský džihád a také palestinská ozbrojená skupina, která si říká Lion’s Den (Lví doupě).

Ortodoxní židé považují hrobku starozákonního proroka Josefa v Nábulusu za posvátné místo a často se k ní vydávají, ačkoli leží na okupovaném Západním břehu, který je v palestinské správě. Poutníky většinou provází armáda, protože se stávají terčem útoků.

Přestřelka byla další z vlny násilností na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Letos bylo zabito nejméně 29 Izraelců a více než 130 Palestinců, uvádí The Times of Israel.