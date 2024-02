Princ Harry promluvil o cestě za nemocným otcem. Už plánuje další

"Naskočil jsem do letadla a chtěl ho vidět, co nejdříve to bylo možné," řekl princ v rozhovoru pro pořad Good Morning America stanice ABC News. "Podívejte se, miluju svou rodinu. Jsem vděčný, že jsem mohl naskočit do letadla a vyrazit za ním, abychom strávili nějaký čas," poznamenal.

Harry odmítl jakkoliv komentovat zdravotní stav pětasedmdesátiletého otce. Prozradil však, že ho chce brzy znovu vidět. "Mám naplánované další cesty, které povedou přes Spojené království nebo přímo do něj, takže se zastavím za rodinou," uvedl.

Vévoda ze Sussexu také vyjádřil naději, že králova nemoc pomůže opět spojit jednotlivé členy rodiny. "Ano, myslím, že jakákoliv nemoc dává rodiny dohromady. Vidím to každou chvíli a jsem za to rád," dodal.

Králi byl diagnostikován některý z druhů rakoviny, uvedl Buckinghamský palác minulý týden v pondělí. Nemělo by jít o rakovinu prostaty, problém byl ale odhalen během nedávné léčby kvůli zvětšené prostatě. Panovník již zahájil léčbu onkologického onemocnění.

"Král zůstává pozitivní ohledně své léčby a vyhlíží návrat k plnému vykonávání povinností v co nejkratší možné době," sdělil palác. Pro tuto chvíli odložil všechny naplánované veřejné akce, přičemž ho zastupují ostatní členové rodiny. Pokračuje nicméně ve své ústavní roli hlavy státu, včetně papírování a soukromých setkání.