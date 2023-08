Připravuje se na válku, nebo na sjednocení? Část Tchaj-Wanu začíná inklinovat k Číně

Válka na Ukrajině není pro blízkovýchodní region primární. Turecko a Saúdská Arábie se jejím prostřednictvím spíše snaží utužit svůj vliv. Ruská agrese tedy nemá potenciál rozštěpit region tak, jako by mohla rozštěpit Evropu. To by se mohlo změnit v případě akutního dopadu konfliktu na ceny potravin.