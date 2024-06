Produkty velkých korporací ročně zabíjí miliony lidí. WHO apeluje na vlády, aby začaly jednat

Ve své zprávě WHO uvedla, že silná průmyslová odvětví přispívají ke špatnému zdravotnímu stavu a předčasným úmrtím díky klamavé reklamě a účinnému marketingu, čímž brání vládám v prevenci nemocí jako jsou rakovina, srdeční choroby a cukrovka.

Podle nové zprávy jsou fosilní paliva, tabák, alkohol a vysoce průmyslově zpracované potraviny (UPF) zodpovědné za více než 7400 úmrtí denně ve 53 evropských zemích. Tato čtyři odvětví způsobují 2,7 milionu úmrtí ročně v Evropě, což představuje zhruba čtvrtinu (24,5 procenta) z celkového počtu úmrtí.

Zjištění WHO podle The Guardian ukazují na obrovské škody, které velké korporace a jejich produkty způsobují lidskému zdraví. Zpráva popisuje, jak "velký průmysl" používá různé taktiky ke zvýšení svých zisků, zatímco brání vzniku veřejných politik zaměřených na zlepšení zdraví obyvatel.

"Jen několik nadnárodních korporací má značný vliv na politické a právní prostředí, v němž působí, a brání regulacím ve veřejném zájmu, které by mohly ohrozit jejich zisky," uvádí WHO.

"Taktiky průmyslu zahrnují zneužívání zranitelných lidí cíleným marketingem, klamání spotřebitelů a používání nepravdivých tvrzení o prospěšnosti jejich výrobků nebo přínosu pro životní prostředí," řekl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge.

Tato zjištění navazují na výzkum z roku 2023, který ukázal, že alkohol, tabák, průmyslově zpracované potraviny a nápoje a fosilní paliva způsobují ročně na celém světě 19 milionů úmrtí, což je 34 procent všech úmrtí.

Analýza WHO také ukazuje, že žádná z evropských zemí nedosahuje cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, jako je zastavení nárůstu obezity nebo snížení kouření u osob starších 15 let o 30 procent. Evropské země konzumují více alkoholu než kterýkoli jiný region na světě (WHO pro Evropu zahrnuje 53 zemí).

Navzdory zdravotním rizikům pouze malá část evropských zemí zakázala kouření na veřejných místech, zatímco snahy o snížení přitažlivosti škodlivých výrobků prostřednictvím jednotných obalů, zdanění alkoholu a jasného označování potravin se zatím příliš neujaly, píše The Guardian.