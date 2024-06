Putin se vyjádřil k možnosti použití jaderných zbraní ve válce na Ukrajině

"Použití (jaderných zbraní) je možné ve výjimečném případě - v případě hrozby pro suverenitu a územní celistvost země. Nemyslím si, že taková věc nastane. Není to potřebné," řekl Putin na petrohradském ekonomickém fóru.

Ruský prezident ale nevyloučil změnu jaderné doktríny, kterou označil za živý nástroj. "A my pozorně sledujeme, co se ve světě kolem nás děje, a nevylučujeme nějaké změny této doktríny. To se týká i testování jaderných zbraní," podotkl s tím, že v případě nutnosti by mohlo dojít i k jadernému testu.

Nynější šéf Kremlu také zopakoval, že Rusko zváží posílání zbraní nepřátelům západních zemí, které dodávají zbraně Ukrajině. Zdůraznil, že zatím se tak neděje. "Pokud oni dodávají zbraně do bojové zóny a vyzývají k jejich použití proti našemu území, proč nemáme právo udělat to samé?" zeptal se.

USA a několik dalších zemí umožnilo ukrajinským ozbrojeným silám používat dodané zbraně k útokům na ruské území v reakci na novou ruskou ofenzivu v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny.

Američtí představitelé minulý týden uvedli, že Washington částečně zrušil omezení, aby umožnil Ukrajině bránění zmíněné oblasti. Změna postoje souvisela především s každodenními ruskými útoky na samotný Charkov. Také Berlín oznámil, že povolil používání zbraní dodaných Německem proti cílům v Rusku.

Putin rovněž v souvislosti s probíhajícím konfliktem uvedl, že není nutné vyhlásit další mobilizaci, protože se podle jeho slov dobrovolně hlásí do armády lidé ochotní bránit svou vlast. Ruský prezident dodal, že nakonec všechny konflikty končí mírovými rozhovory.