Putin zřejmě stojí o lepší vztahy s Gruzií, ruší vízovou povinnost a zákaz přímých letů

AP informuje, že podle dokumentů budou moci od 15. května vstoupit gruzínští občané do Ruska bez víz, pokud do země nepřijedou za prací nebo na pobyt delší než 90 dní. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň zrušilo doporučení pro ruské občany, aby necestovali do Gruzie.

Vztahy obou zemí jsou komplikované od momentu rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let. Nejvíce je poznamenala krátká válka v roce 2008, po které Gruzie ztratila kontrolu nad dvěma proruskými separatistickými oblastmi.