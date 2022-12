Reuters: Ukrajina trpí i o Vánocích a tohle si myslí Moskvané před blížícími se svátky

Upozorňuje přitom, že ruské zákony omezují informování o speciální vojenské operaci, jak Rusko nazývá invazi svých vojsk na Ukrajinu.

Na otázku, zda desetiměsíční konflikt na Ukrajině ovlivňuje její náladu, jedna oslovená žena odpověděla bez zaváhání: "Přímo. Ano. Je těžké být veselý, když si uvědomujete, že lidé tam venku prožívají tak hrozné časy," řekla při večerní návštěvě Gorkého parku žena, která se představila jako Marija. "Abych byla upřímná, vždy je naděje, že se věci zlepší. Ale zdá se, že lepší už to nebude,“ dodala se smutným úsměvem.

Další dotázaný v okolí, který se představil jako Ivan, se o konfliktu zmínil pouze nepřímo, ale řekl, že přeci jen bude slavit. "Svátky zůstávají svátky, a i když někteří naši soudruzi někde dělají věci, u kterých bych byl raději, kdyby je nedělali, pořád jsou to svátky pro děti a pro prarodiče. A tak by to mělo zůstat," řekl.

Největším svátkem je v Rusku tradičně vítání Nového roku. Novoroční stromeček představuje pro děti obdobu středoevropských Vánoc. Ty pravoslavné ostatně následují týden po Silvestru.

Letos se ale nelze vyhnout připomínkám ukrajinského konfliktu. Latinská písmena Z, V a O, která ruská armáda používá jako rozpoznávací symboly, jsou jasně osvětlena poblíž vstupu do proslaveného parku.

Na Rudém náměstí vznikl pavilon, kde lidé mohou odevzdat dárky a humanitární pomoc pro vojáky. Venku hraje veselá hudba ze sovětské éry. Někteří z dotazovaných uvedli, že jejich sezonní nákupy ztížily dopady západních sankcí uvalených na Rusko za to, co prezident Vladimir Putin nazývá speciální vojenskou operací na Ukrajině.

Podle majitele tržnice, kde se prodávají novoroční jedle, které si lidé mohou ozdobit ve svých domovech, se ceny zvýšily, protože stromky bylo těžší sehnat a také dopravit je bylo dražší. "Lidé začali méně utrácet, kupují menší stromky než loni. Stále ale kupují přírodní stromky," říká majitel tržnice Vladislav Pucharev.

Šperkařka Jevgenija však uvedla, že její tržby na sezonním trhu se proti loňskému roku prudce zvýšily.

Důchodkyně Natalja před supermarketem řekla, že podle ní polovina zboží zmizela z regálů. "Je mi naprosto hrozně. Myslím, že tak to cítí všichni," odpověděla na dotaz ohledně své nálady.

Student Matvej si postěžoval, že mu chybějí západní značky, a tak letos utratil méně za oblečení. Řekl také, že jeden z jeho přátel byl povolán do armády a poslán na Krym, ukrajinský poloostrov, který Rusko v roce 2014 obsadilo a následně anektovalo. "Cítil jsem se nějak prázdný. Nevěděl jsem, co si o tom myslet. Ale pak jsem se s tím nějak smířil," řekl Matvej ke konfliktu.

Mladá žena Natalja si všimla, že v obchodech je ke koupi mnohem méně sýrů. Nemohla si ale koupit ani své oblíbené portugalské víno. "To je teda tragédie," skočil ji do řeči její otec Leonid. "Je tu spousta krymského vína a je velmi dobré. Je to naše víno, ruské," prohlásil.

Několik dotázaných uvedlo, že se pokusí oslavit Nový rok obvyklým způsobem, i když to bude těžké. "I když nejsem připravena slavit jako obvykle, pořád je to potřeba oslavit. Musíme si dávat dárky a tak podobně. Myslím, že s tím pocitem nejistoty musíme bojovat," řekla Jekatěrina, která pracuje ve výzkumu.

Na trhu se stromečky Daniela Chazovová z Moskvy poznamenala, že měla letos "složité pocity": "Svátky už skoro nejsou svátky. Ale teď chci být jen se svými nejbližšími."