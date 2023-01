Ruská vojenská prokuratura chce zablokovat web OSN

Zprávu mezitím převzala další ruská média, včetně zpravodajského serveru Meduza, působícího v lotyšském exilu. Nikdo však zatím nebyl s to zjistit, co je důvodem k této žalobě.

"Zaregistrovali jsme žalobu, abychom prohlásili informace šířené po internetu za zakázané informace. V žalobě jsou požadavky zakázat přístup k uvedeným internetovým stránkám," potvrdila mluvčí soudu s tím, že zainteresovanou stranou je také ruský cenzurní úřad Roskomnadzor.

U soudu ale neupřesnili podstatu výhrad, jaké má vojenská prokuratura k OSN a k turecké agentuře. Žalobou se má soud zabývat na konci ledna, dodal TASS.

Není jasné, zda žaloba prokuratury nějak souvisí s tím, že Ukrajina by chtěla do konce února uspořádat na půdě OSN "mírový summit", na kterém nepočítá s účastí Ruska, ledaže by Moskva mezitím prohrála válku, kterou proti Ukrajině vede již 325 dnů.